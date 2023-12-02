Які професії актуальні у сфері ІТ (інфографіка) — Finance.ua

Які професії актуальні у сфері ІТ (інфографіка) Сьогодні 08:21 — Особисті фінанси

Які професії актуальні у сфері ІТ (інфографіка)

Нащодавно штучний інтелект назвали основною причиною зростання безробіття у сфері IT. Так, наприклад, рівень безробіття в ІТ-секторі США зріс до 4,3%, що значно вище загальнонаціонального рівня 3.8%.

За словами дослідників, це свідчить про уповільнення найму співробітників на посади початкового рівня у зв’язку з розширенням автоматизації на основі штучного інтелекту. Хоча скорочення робочих місць у сфері ІТ триває, загальне безробіття в США тримається на історично низькому рівні.

А про те, які вакансії актуальні у сфері ІТ, пише budni.robota.ua

В Україні ІТ-галузь продовжує залишатися однією з найстійкіших та найперспективніших напрямків роботи. Отже, пропонуємо вам переглянути, які вакансії актуальні у сфері ІТ:

Інженер СКС

Спеціаліст з телекомунікацій, який займається проєктуванням, встановленням, налаштуванням та підтримкою структурованої кабельної системи. Обізнаний у базовій номенклатурі виробників слабкострумових комплектуючих та досвідчений у застосуванні матеріалів при монтажі слабкострумових мереж.

Інженер-консультант з мережевих рішень

Фахівець в галузі мережевого обладнання та програмного забезпечення. Також є досвідченим спеціалістом з проєктування, впровадження та обслуговування уніфікованих дротових і бездротових мереж.

Системний адміністратор

Професіонал, відповідальний за управління та підтримку інформаційних систем та мереж в компанії.

Складальник

Спеціаліст, який виробляє або складає компоненти електроніки: плати, схеми, кабелі, або інші електронні пристрої.

Оператор SOC (Security Operations Center)

Фахівець з інформаційної безпеки, який відповідає за моніторинг, виявлення та реагування на потенційні загрози безпеки в мережі та інших інформаційних системах.

Інженер з впровадження мереж ЦОД (Центр обробки даних)

Відповідає за планування, розгортання та управління мережевою інфраструктурою у Центрі обробки даних.

Інженер з впровадження серверних рішень

Фахівець, який відповідає за планування, розгортання та управління серверною інфраструктурою.

Технік-складальник засобів технічного захисту інформації

Відповідає за збирання, встановлення та обслуговування різних технічних засобів, призначених для забезпечення технічного захисту об'єктів.

Інженер-випробувач (спеціальні дослідження засобів ТЗІ)

Фахівець, чия робота пов’язана з проведенням випробувань, аналізом результатів і визначенням відповідності вимогам.

Інженер-проєктувальник електроживлення та освітлення

Відповідає за розробку та проєктування систем електроживлення та освітлення для різних будівель та інженерних об'єктів.

Раніше ми писали , щоринок праці Євросоюзу потребуватиме 11 млн працівників IT-сфери, яких залучатимуть з-поза меж ЄС. Ринок праці в Європі стикається зі значними викликами, які пов’язані із впливом геополітичної ситуації, конкурентоспроможністю робочої сили, можливостями розвитку та інновацій, а також «зеленим переходом». Водночас, оскільки йдеться про залучення людей з-поза меж ЄС, виникає питання визнання їхньої кваліфікації.

Довідка Finance.ua:

Українкам із досвідом у сфері IT допоможуть з роботою в Німеччині. Академія жіночих талантів (Femme talent Academy) відкрила набір на новий проєкт, спрямований на жінок з України, які живуть у Німеччині, Люксембурзі або хочуть жити там і знайти себе на тамтешньому ринку праці.

Майбутні учасниці проєкту отримають можливість працювати в ІТ у відомій європейській компанії, пройти серію тренінгів з експертами з різних галузей, таких як коучинг, комунікація, HR, розвиток лідерства та ІТ, отримають персональний коучинг для початку індивідуальної кар'єри в Німеччині чи Люксембурзі.

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