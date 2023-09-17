Українкам із досвідом у сфері IT допоможуть з роботою в Німеччині — Finance.ua

Українкам із досвідом у сфері IT допоможуть з роботою в Німеччині Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Академія жіночих талантів (Femme talent Academy) відкрила набір на новий проєкт, спрямований на жінок з України, які живуть у Німеччині, Люксембурзі або хочуть жити там і знайти себе на тамтешньому ринку праці.

Майбутні учасниці проєкту отримають можливість працювати в ІТ у відомій європейській компанії, пройти серію тренінгів з експертами з різних галузей, таких як коучинг, комунікація, HR, розвиток лідерства та ІТ, отримають персональний коучинг для початку індивідуальної кар'єри в Німеччині чи Люксембурзі.

Проєкт передбачає інавгураційну зустріч, 6 онлайн-семінарів по 3 години кожен, а також 2 години індивідуальних тренінгів.

Взяти участь можуть жінки з професійна освітою та досвідом роботи в сфері ІТ або жінки без професійної освіти, але з досвідом роботи в сфері ІТ (1−2 роки).

Можна взяти участь, якщо:

Ви зацікавлені в стабільній роботі у відомій європейській компанії. Ви талановита або молода спеціалістка у сфері ІТ, управління проєктами, технічних продаж, освіті, юриспруденції, економіці, креативному бізнесі (або ви могли б уявити собі роботу в одній з цих галузей).

Ви хочете вдосконалити свої навички з розширення прав і можливостей жінок, стати інсайдером корпоративної культури Німеччини/ЄС та жінкою-профі в техніках комунікації та лідерства, управлінні конфліктами, а також отримати особистий коучинг я ля початку вашої нової кар'єри.

Щоб долучитися до проєкту потрібно заповнити онлайн-форму

Від кандидаток вимагається хороше знання англійської, оскільки проєкт реалізовуватиметься цією мовою.

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uamedia За матеріалами:

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