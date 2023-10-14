Штучний інтелект назвали основною причиною зростання безробіття у сфері IT — Finance.ua

Штучний інтелект назвали основною причиною зростання безробіття у сфері IT
Минулого місяця рівень безробіття в ІТ-секторі США зріс до 4.3%, що значно вище загальнонаціонального рівня 3.8%.
За словами дослідників, це свідчить про уповільнення найму співробітників на посади початкового рівня у зв’язку з розширенням автоматизації на основі штучного інтелекту.
У вересні американські роботодавці створили 336 000 нових робочих місць, що стало найвищим показником із січня, повідомив у Департамент праці США (DOL). Хоча скорочення робочих місць у сфері ІТ триває, загальне безробіття в США тримається на історично низькому рівні.
Як повідомила консалтингова компанія Janco Associates на основі даних DOL, кількість безробітних ІТ-фахівців збільшилася з 106 000 у серпні до 117 000 у вересні. Скорочення робочих місць в ІТ-секторі, що охоплює розробку ПЗ, телекомунікації, інформаційні послуги та обробку даних, за останні 3 місяці становило 14 300 осіб.
«З огляду на інфляцію і вартість енергоносіїв, компанії намагаються скоротити витрати», — повідомив виконавчий директор Janco Associates Віктор Янулайтіс.
За останній рік керівники ІТ-компаній були змушені скорочувати кількість проектів, зменшуючи свої витрати на хмарні сервіси та ПЗ. Водночас директори з ІТ стикаються з тиском з боку керівників компаній, які вимагають розширення застосування генеративного ШІ, і деякі з них отримують для цього необхідні ресурси.
За словами Янулайтіса, ШІ може призвести до скорочення кількості посад початкового рівня, таких як обслуговування клієнтів і телекомунікації. З появою штучного інтелекту компанії не проводять масових скорочень, проте вони сповільнили набір співробітників на посади початкового рівня порівняно з посадами вищого рівня.
Наразі багато компаній або оцінюють можливості ШІ, або підвищують кваліфікацію свого персоналу в цій сфері. Як заявив керівник дослідницького відділу CompTIA Тім Герберт, впровадження ШІ в робоче середовище не призведе до зростання кількості співробітників.
«Люди дивляться на це з двох сторін. У деяких випадках вони розуміють, що частина їхньої роботи може опинитися під загрозою, але водночас вони бачать у цьому можливість вивільнити час, що дасть їм змогу стати більш винахідливими», — повідомив Герберт.
Більшість керівників вищої ланки у сфері ІТ не вважають, що генеративний ШІ замінить ІТ-фахівців, наголошуючи, що попит на кадри, особливо в галузях кібербезпеки та управління даними, продовжує перевищувати пропозицію. Що стосується інших галузей, то минулого місяця серед ІТ-фахівців найбільш затребуваними залишалися розробники ПЗ, а також фахівці з управління ІТ-проектами, аналітики даних і хмарних обчислень.
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