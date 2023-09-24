Опитування ІТ-керівників: 32% застосовують ШІ, 63% збільшують інвестиції у мейнфрейми — Finance.ua

Опитування ІТ-керівників: 32% застосовують ШІ, 63% збільшують інвестиції у мейнфрейми Сьогодні 03:10 — Технології&Авто

Опитування ІТ-керівників: 32% застосовують ШІ, 63% збільшують інвестиції у мейнфрейми

Опитування понад 800 керівників і технічних фахівців, проведене BMC (світовим лідером програмних рішень для Autonomous Digital Enterprise), показало, що 62% з них використовують робочі процеси DevOps для створення та розгортання програм.

Дослідження мейнфреймів підтверджує їхню цінність і подальше зростання як платформи для інновацій.

Вказане опитування продемонструвало кілька цікавих тенденцій:

94% респондентів позитивно сприймають мейнфрейми, а 63% повідомили про збільшення інвестицій у мейнфрейми за останній рік.

DevOps та AIOps продовжують зростати для мейнфреймів, як і обсяг даних та кількість баз даних.

Комплаєнс і безпека залишаються пріоритетом для практиків мейнфреймів. Вперше він виник у 2019 році.

Для 35% респондентів хмара виявилася одним із чотирьох пріоритетів на наступний рік із підвищеним інтересом до впровадження хмарних технологій, таких як хмарне сховище та резервне копіювання.

Результати опитування ще більше підтверджують потребу організацій у посиленні процесів мейнфрейму підприємства за допомогою інструментів, які забезпечують більшу швидкість, надійність і безпеку.

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На наступний рік прогнозується продовження інновацій DevOps і зростання AIOps.

Опитування виявило, що трохи менше третини респондентів (32%) застосовують штучний інтелект в ІТ-операціях (AIOps) на усіх платформах.

«Використання AIOps як у мейнфреймах, так і в середовищах, що не є мейнфреймами, значно зросло з 25% у 2021 році до 32% у 2023 році. Проблеми з впровадженням AIOps, включаючи вартість, складність і потребу у спеціалізованих наборах навичок, зменшилися. Поточні користувачі повідомляють про покращений час безвідмовної роботи, здатність швидко виявляти проблеми й завчасно розуміти тенденції як найбільші бізнес-цінності AIOps», — йдеться в дослідженні BMC.

За словами Джона Маккенні, старшого віцепрезидента й генерального менеджера інтелектуальної оптимізації й трансформації Z у BMC, опитування дало змогу зробити висновок, що організації продовжують інвестувати у застосунки для мейнфреймів разом із розподіленими обчислювальними середовищами.

Також 61% респондентів зазначили, що обсяг даних на мейнфреймах зріс за останній рік, а 56% повідомили про збільшення кількості запущених баз даних. Більше третини опитаних також зауважили про підвищення інтересу до використання переваг хмарних технологій, наприклад для зберігання й захисту даних.

Комплаєнс і безпека лідирують у списку пріоритетів для організацій мейнфреймів. До того ж 61% респондентів назвали їх головними проблемами, за якими слідують оптимізація витрат (49%), покращення автоматизації (41%) та відновлення даних (40%).

У матеріалі Devops.com зазначено, що організації з мейнфреймами використовують сучасні інструменти розробки програм, такі як VS Code, щоб залучити молоде покоління розробників. Важливо продовжувати залучати розробників до платформ мейнфреймів, які запускають найважливіші програми на підприємстві. Багато з цих застосунків модернізуються за допомогою інструментів і методів DevOps, а не переносяться на іншу платформу.

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Інтерес до використання генеративного ШІ для написання коду для мейнфрейм-застосунків менш очевидний через проблеми інтелектуальної власності. Більшість організацій не захочуть надавати код свого мейнфрейму широкому мовному коду загального призначення (LLM), який керує загальнодоступною генеративною платформою ШІ. Але важлива роль приватних LLM, які навчаються за допомогою перевіреного коду.

Незалежно від того, як розвиватиметься генеративний ШІ, ще багато роботи потрібно для подальшого впровадження найкращих практик DevOps у середовищі мейнфреймів.

Кожна організація визначатиме, наскільки суворо застосовувати ці методи, виходячи з частоти, з якою потрібно оновлювати програми, що працюють на мейнфреймах. У більшості випадків організації з мейнфреймами протягом багатьох років використовуватимуть підходи на основі каскаду та DevOps для створення й розгортання програм.

«Часи, коли мейнфреймами керували ізольовано від решти розподіленого обчислювального середовища, повільно добігають кінця. Мейнфрейм — це, мабуть, ще один вузол для розгортання програм. Виклик і можливість тепер полягає у тому, щоб отримати правильні інструменти DevOps у руки ІТ-команди, яка керує гетерогенними ІТ-середовищами, включно з мейнфреймами», — йдеться в матеріалі Devops.com.

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