ШІ від OpenAI може підвищити продуктивність розробників на 45% — SoftServe — Finance.ua

ШІ від OpenAI може підвищити продуктивність розробників на 45% — SoftServe Сьогодні 21:35 — Технології&Авто

ШІ від OpenAI може підвищити продуктивність розробників на 45% — SoftServe

Генеративний штучний інтелект (ШІ) компанії OpenAI може збільшити продуктивність роботи команд розробників до 45%.

Про це йдеться в дослідженні ІТ-компанії SoftServe.

Згідно з даними дослідження інтеграція ШІ в роботу команд дозволяє зменшити час на виконання задач всією командою на 31%, а її результативність може зрости на 45%.

Крім того, інтеграція ШІ дозволяє прискорити процес розробки вимог на 44%, в архітектурному дизайні підвищення продуктивності може сягнути +39%, а прирости продуктивності у інженерів-розробників та інженерів з контролю якості сягають +48% та +62% відповідно.

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У дослідженні SoftServe взяли участь понад 1000 співробітників компанії з семи країн, які мали різні ролі, проєктний досвід, а також досвід роботи з різноманітними технологіями.

Учасників поділили на групи та дали їм однакові завдання, які вони мали виконувати з використанням GPT 3.5/4.0 і без них, що дозволило прямо порівняти вплив застосування генеративного ШІ на продуктивність та швидкість виконання завдань.

Загалом було проведено 1500 експериментів.

Додається, що SoftServe уже працює над інтеграцією моделей генеративного штучного інтелекту в роботу виробничих команд для розробки програмного забезпечення задля підвищення продуктивності та покращення результатів та якості їхньої роботи.

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