«Армия восстановления» насчитывает 3300 безработных: где больше всего привлечено — Finance.ua

«Армия восстановления» насчитывает 3300 безработных: где больше всего привлечено
В рамках проекта «Армия восстановления» для выполнения общественно полезных работ уже привлекли 3314 безработных в 9 регионах.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ не менее 6700 грн.
На сегодняшний день 3314 безработных уже выполняют такие работы в 9 областях", — рассказала Бережная.
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По ее словам, среди этих людей в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже — в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.
«И что важно, до того, как они приобщились к выполнению общественно полезных работ, они долгое время были безработными — центр занятости искал им работу в среднем более 4 месяцев. Поэтому их участие в „Армии восстановления“ предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем среднее пособие по безработице», — добавила заместитель министра.
В настоящее время общественно полезные работы проводятся в 9 областях — Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской.
Больше всего безработных привлечено:
- в Киевской области — 770 человек,
- Сумской — 739 человек,
- Полтавской — 697 человек.
На сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.
При этом проект «Армия восстановления» будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:
- разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
- обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;
- расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;
- строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;
- заготовки дров для военных и населения;
- разгрузка и фасовка гуманитарной помощи;
- предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.
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