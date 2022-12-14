«Армия восстановления» насчитывает 3300 безработных: где больше всего привлечено — Finance.ua

«Армия восстановления» насчитывает 3300 безработных: где больше всего привлечено Сегодня 20:04 — Казна и Политика

В рамках проекта «Армия восстановления» для выполнения общественно полезных работ уже привлекли 3314 безработных в 9 регионах.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Мы привлекаем людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ не менее 6700 грн.

На сегодняшний день 3314 безработных уже выполняют такие работы в 9 областях", — рассказала Бережная.

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По ее словам, среди этих людей в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже — в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.

«И что важно, до того, как они приобщились к выполнению общественно полезных работ, они долгое время были безработными — центр занятости искал им работу в среднем более 4 месяцев. Поэтому их участие в „Армии восстановления“ предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем среднее пособие по безработице», — добавила заместитель министра.

В настоящее время общественно полезные работы проводятся в 9 областях — Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской.

Больше всего безработных привлечено:

в Киевской области — 770 человек,

Сумской — 739 человек,

Полтавской — 697 человек.

На сегодняшний день за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.

При этом проект «Армия восстановления» будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:

разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

заготовки дров для военных и населения;

разгрузка и фасовка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

Економічна Правда По материалам:

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