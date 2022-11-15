Армия восстановления: к общественно полезным работам привлекли первую тысячу безработных — Finance.ua
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Армия восстановления: к общественно полезным работам привлекли первую тысячу безработных

Личные финансы
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По состоянию на 15 ноября в Украине к общественно полезным работам было привлечено 1 036 человек, имеющих статус безработного.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Где больше всего привлекают

Согласно сообщению, наибольшее количество таких граждан зафиксировано в Сумской области — 499 безработных; в Киевской области привлечено 209 безработных; в Черниговской области — 176; в Донецкой области — 107; в Полтавской области — 45.
При этом это в двух регионах — Ровенской и Волынской областях — рассматривается возможность привлечения безработных к общественно полезным работам в ближайшее время.
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«Пока это относительно небольшие цифры, ведь в центрах занятости на конец октября было зарегистрировано около 270 тысяч человек, имеющих статус безработных. Однако в Министерстве экономики уверены, что эта инициатива поможет украинцам, особенно в маленьких городках, одновременно и зарабатывать средства, и восстанавливать свои общины», — говорится в сообщении.

Какую работу предлагают

Виды общественно полезных работ, в зависимости от региона, могут различаться, при этом чаще всего людей привлекают к:
  • укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек,
  • заготовке дров для населения,
  • разгрузке гуманитарной помощи,
  • обустройству подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие,
  • ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы,
  • приведению в порядок, восстановлению и благоустройству городов,
  • ликвидации стихийных свалок и обустройству полигонов твердых бытовых отходов,
  • проведению ремонтно-восстановительных работ (прежде всего работ, выполняемых на объектах обеспечения жизнедеятельности общин).

Справка Finance.ua:

  • отмечается, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольное, при этом оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен;
  • кроме того, согласно сообщению, такие работы могут дофинансироваться из областных бюджетов, то есть оплата за их выполнение может быть больше.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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