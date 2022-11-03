Армия восстановления: в Минэкономики рассказали детали программы — Finance.ua

Армия восстановления: в Минэкономики рассказали детали программы Сегодня 09:02 — Личные финансы

Правительство предложило механизм привлечения всех, кто временно потерял работу, в «Армию восстановления» страны через выполнение ими общественно полезных работ, которые будут оплачены по меньшей мере на уровне минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Что такое «Армия восстановления»

На сегодняшний день у нас две армии: одна защищает Украину на фронте, другая — работает. И все те, кто своим трудом также приближают нашу Победу, составляют Армию восстановления. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к этой армии через выполнение общественно полезных работ по восстановлению страны.

Это не значит, что человек, пришедший в центр занятости, сразу будет привлечен к таким работам. Первые 30 дней в статусе безработного ему ищут работу по ее специальности. Только если за это время человеку не удалось найти работу, подходящей работой для него будет считаться любая, не требующая квалификации, профессиональной подготовки.

Такому человеку могут предложить работу, требующую первичной профессиональной подготовки, в частности непосредственно на рабочем месте.

То есть безработных не обязательно будут привлекать к таким работам.

Инфографика: Минэкономики

Кто может быть привлечен к общественно полезным работам

К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения.

Поэтому вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать:

незанятые лица, в том числе внутренне перемещенные;

работники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), не привлеченные к выполнению мобилизационных задач (заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты — в порядке перевода;

лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве;

студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

лица, обеспечивающие себя работой без помощи других.

Можно ли отказаться от таких работ

Согласно статье 43 Конституции Украины, использование принудительного труда запрещается.

Вместе с тем, согласно Порядку регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, отказ от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения является основанием для прекращения центром занятости регистрации безработного и соответственно отмены права получения выплат по этому виду страхования.

Выплата пособия по безработице приостанавливается на период участия в общественных работах и других работах временного характера или в условиях военного положения — в общественно полезных работах, и возобновляется после прекращения участия безработного в таких работах.

Какую зарплату будут платить

Оплата за такие работы будет производиться государством на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн. При этом местные власти за счет средств областного бюджета могут увеличить оплату за такую работу — софинансирование может быть и 50% на 50%, и 60% на 40%.

Справка Finance.ua

безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера;

о том, что безработных привлекут к общественным работам, первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла еще в июне. Тогда она говорила, что сначала в центрах занятости людям будут предлагать имеющиеся вакансии, соответствующие их умениям, навыкам и профессии. Если таковых не будет — предложат общественные работы.



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