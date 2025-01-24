Базовая военная подготовка: куда не возьмут на работу, если ее не пройти — Finance.ua

Базовая военная подготовка: куда не возьмут на работу, если ее не пройти Сегодня 08:30 — Личные финансы

Базовая военная подготовка: куда не возьмут на работу, если ее не пройти

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные из-за полномасштабного вторжения россии. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, получающие повестки. Граждане, желающие трудоустроиться в государственную службу, органы местного самоуправления, а также в органы прокуратуры должны обязательно пройти базовую военную подготовку.

Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» рассказал, куда не сможет трудоустроиться военнообязанный, который не пройдет БЗВП.

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Мельник отметил, что граждане Украины, не являющиеся получателями образования сегодня, могут пройти эту базовую подготовку самостоятельно в центрах национального сопротивления при местных органах самоуправления.

«Хочу также подчеркнуть, что граждане Украины, то есть студенты-получатели образования высших учебных заведений, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе, не сдали экзамены, получили оценку „неудовлетворительно“ или отказались принимать военную присягу, не смогут проходить обучение в вузах в будущем и обязаны пройти базовую военную службу», — сказал он.

Дзеркало Тижня По материалам:

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