Базовая военная подготовка: куда не возьмут на работу, если ее не пройти — Finance.ua

Базовая военная подготовка: куда не возьмут на работу, если ее не пройти
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные из-за полномасштабного вторжения россии. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, получающие повестки. Граждане, желающие трудоустроиться в государственную службу, органы местного самоуправления, а также в органы прокуратуры должны обязательно пройти базовую военную подготовку.
Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» рассказал, куда не сможет трудоустроиться военнообязанный, который не пройдет БЗВП.
Мельник отметил, что граждане Украины, не являющиеся получателями образования сегодня, могут пройти эту базовую подготовку самостоятельно в центрах национального сопротивления при местных органах самоуправления.
«Хочу также подчеркнуть, что граждане Украины, то есть студенты-получатели образования высших учебных заведений, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе, не сдали экзамены, получили оценку „неудовлетворительно“ или отказались принимать военную присягу, не смогут проходить обучение в вузах в будущем и обязаны пройти базовую военную службу», — сказал он.
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