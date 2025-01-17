Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны — Finance.ua
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Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны

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Существует несколько условий, при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Одна из них — это непригодность к военной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.
По словам Мельника, от прохождения БОВП будут освобождаться:
  • граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;
  • те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;
  • граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

БОВП для студентов

С 1 сентября 2025-го в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин — добровольной. Речь идет о студентах, которые обучаются на дневной или дуальной формах обучения.
Между тем Минобороны объяснило, как будет проходить БОВП. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.
По материалам:
РБК-Україна
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