Популярный французский город усиливает условия краткосрочной аренды — Finance.ua
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Популярный французский город усиливает условия краткосрочной аренды

Мир
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Популярный французский город усиливает условия краткосрочной аренды
Популярный французский город усиливает условия краткосрочной аренды
Пока в Европе идет дискуссия вокруг чрезмерного туризма, мэр одного из крупных французских городов объявил о новом плане решения этой проблемы.
Так, в городе Марсель, втором по количеству населения страны после столицы, планируют заставить арендодателей, сдающих недвижимость на Airbnb, «выкупить» другую недвижимость для долгосрочной аренды, чтобы увеличить предложение жилья.
Об этом сообщает Euronews.
В разговоре с радиостанцией franceinfo Мэр французского Марселя Бенуа Паян заявил, что большинство владельцев недвижимости в городе сдают ее с помощью сайтов краткосрочной аренды, включая Airbnb.
«Я собираюсь обязать всех, кто хочет [сдавать в аренду недвижимость на] Airbnb, купить квартиру и сдать ее в долгосрочную аренду. Я собираюсь использовать все, что разрешает мне закон, как оружие… Это заставит их прекратить зарабатывать деньги на жителях Марселя», — сказал он.
Теперь люди в Марселе, которые хотят сдать в аренду вторую свою недвижимость на Airbnb, должны получить разрешение на это в мэрии.
Паян утверждает, что до того, как он стал мэром в 2020 году, «4% запросов было отказано». Сегодня, по его словам, эта цифра составляет 82%.
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«В Марселе будут самые строгие правила во Франции для борьбы с Airbnb», — настаивал Пайан Маритими.

Что происходит

Вместе с Парижем Марсель создал так называемую «бригаду Airbnb», работающую над обнаружением незаконных объявлений.
Во всей Франции действуют строгие правила аренды через Airbnb, но местные власти также могут вводить собственные правила по желанию.
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В последние годы все больше мэров и органов местного самоуправления предпринимают подобные шаги, чтобы бороться с нехваткой жилья и с чрезмерным туризмом.
Известно, что столица Франции вела длительную судебную борьбу с Airbnb, которая привела к решению Европейского суда, который требует местного разрешения на краткосрочную аренду недвижимости. К примеру, в Париже действует ограничение на количество дней, на которые владельцы жилья могут сдавать свою недвижимость на платформе.
Помимо этих правил, любые владельцы недвижимости — французы или другие граждане — сдающие свою недвижимость во Франции через Airbnb, должны декларировать свои доходы французским налоговым органам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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