В Польше хотят ограничить возможность краткосрочной аренды жилья — Finance.ua

В Польше хотят ограничить возможность краткосрочной аренды жилья Сегодня 09:45 — Недвижимость

В Польше хотят ограничить возможность краткосрочной аренды жилья

Министр фондов и региональной политики Екатерина Пелчинская-Наленч предложила ограничить краткосрочную аренду типа Airbnb. Она отметила, что квартиры являются местом для жизни, а не способом получения быстрой прибыли.

Об этом сообщает in Poland.

Отмечается, что согласно последним данным, цены на аренду жилья в Польше самые высокие в Европе.

Министр пояснила, что из-за высоких цен на жилье молодые люди не съезжают от родителей. Предложение на рынке квартир уменьшается, поскольку квартиры все чаще превращаются в «гостиницы». По ее словам, в Варшаве на 100 новых квартир приходится 20 новых предложений посредников.

Что предлагает глава Министерства фондов

Одно из предложений — введение реестра жилых помещений, используемых на Airbnb (онлайн-площадка для кратко- и долгосрочной аренды жилья, которая берет комиссию за свои услуги) и подобных платформах, чтобы вывести их из серой зоны.

Также необходимо пересмотреть налогообложение краткосрочной аренды квартир.

Она подчеркнула, что квартиры не предназначены для быстрого получения прибыли, а являются местом для проживания.

Краткосрочная аренда через специализированные платформы набирает популярность в ЕС. Во втором квартале 2024 года спрос на такое бронирование вырос на 16,2%. по сравнению со вторым кварталом 2023 года.

Напомним, в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат.

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