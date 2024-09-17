В Будапеште запретят краткосрочную аренду: кого это касается — Finance.ua

В Будапеште запретят краткосрочную аренду: кого это касается Сегодня 18:34 — Личные финансы

В Будапеште запретят краткосрочную аренду: кого это касается

Жители шестого округа Будапешта проголосовали за запрет краткосрочной аренды с 2026 года. Это решение может иметь более широкие последствия для рынка жилья в одном из самых популярных туристических направлений Европы.

Об этом пишет Reuters.

Данные Евростата показывают, что в прошлом году почти 719 миллионов гостевых ночей, проведенных в Европейском Союзе, были забронированы через онлайн-платформы Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor, причем Париж лидирует среди столиц ЕС с более чем 19 миллионами гостевых ночей.

В Центральной Европе Будапешт был самым популярным для краткосрочного пребывания, опережая Вену, Прагу, Варшаву, Краков и другие — здесь переночевало 6,7 миллиона гостей.

Результаты, опубликованные на веб-сайте округа Будапешт утром в понедельник, показали, что 54% ​​избирателей поддержали запрет на краткосрочную аренду при явке 20,52%, что, по словам округа, значительно превышает уровень других местных инициатив.

«Большинство голосов „ЗА“ свидетельствуют о том, что жители района ценят покой в ​​своем доме больше, чем потерянные доходы», — говорится в заявлении местного совета.

Однако есть и активные противники запрета. Они отмечают, что от этого пострадают не только владельцы квартир, но и владельцы кафе и ресторанов, ведь львиная доля их клиентов — туристы из разных стран мира.

Результаты голосования могут иметь более широкие последствия, поскольку правительство премьер-министра Виктора Орбана рассматривает положение о краткосрочной аренде, которая, по словам министра экономики, способствует дефициту жилья и высоким ценам.

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