Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие) — Finance.ua
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Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)

Личные финансы
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Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)
Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)
Платные дороги в Европе охватывают важные транспортные артерии во многих странах, а плата за использование этих дорог значительно отличается в зависимости от страны и типа дороги. Важно заранее узнавать правила и тарифы в каждой стране во избежание непредвиденных расходов.
Об этом мы рассказываем в статье:

Платные дороги Европы: где расположены и сколько стоят

Франция

Платные дороги во Франции составляют значительную часть автомагистралей (autoroutes), обозначаемых буквой «A». Система платных дорог очень развита, и почти все основные скоростные трассы платные. Оплата взимается на специальных пунктах (péages), расположенных на въезде или выходе из автомагистралей.
Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)

Италия

В Италии платные дороги (автострады) покрывают большинство главных автомагистралей. Плата за проезд зависит от расстояния и типа транспортного средства. Вот основные дороги и приблизительные тарифы для легковых автомобилей:
Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)
Проезд по итальянским автострадам в среднем стоит 7−9 евро за 100 км в зависимости от маршрута.

Великобритания

В Великобритании платные дороги являются редкостью. Основными платными объектами являются мосты, туннели и отдельные участки автомагистралей.
Сколько стоит проезд по платным дорогам в Европе (Франция, Италия и другие)
Более подробно о ценах на дороги в Европе читайте по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что до окончания войны платные дороги в Украине не появятся. «Что касается платных дорог в Украине, я думаю, что пока идет война, это не та перспектива, которую нужно обсуждать. Вопросы платных дорог мы обсуждали еще до войны, есть зарегистрированные законопроекты», — сказал Найем.
  • Напомним, в начале 2018 года Верховная Рада одобрила законопроект № 6766 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог».
  • Летом 2020 года правительство утвердило максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам общего пользования, построенным на условиях концессии.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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