Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры) — Finance.ua

Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры) Сегодня 17:30 — Мир

Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры)

В Италии проживает около 180 тысяч украинских беженцев, большинство из которых поселились в северных регионах страны, где легче найти работу и получить поддержку.

Эта страна — родина Возрождения, богатая искусством, архитектурой и кулинарными шедеврами. Города, такие как Рим, Венеция, Флоренция, являются символами европейской культуры.

Что можно посетить в этой стране бесплатно, читайте в нашей статье: Что в Европе можно посетить очень дешево или бесплатно

Музеи и архитектура

Колизей, Рим. Бесплатный вход в первое воскресенье месяца. Обычный вход — около 16 евро (640 грн).

Флорентийские музеи. Доступны для бесплатного входа в определенные дни для местных жителей и студентов.

Города, такие как Рим, Венеция, Флоренция, являются символами европейской культуры.

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Театры и кино под открытым небом

Любительские спектакли во Флоренции. Проводятся в парках и на площадях города.

Кинотеатры под открытым небом в Риме. Вход на некоторые показы бесплатный.

Кафе и бары

Дегустация в винных барах. Дегустация вин часто бесплатная при покупке бутылки (от 5−7 евро или 200−280 грн).

Пиццерии с дешёвыми порциями. Порция пиццы обычно стоит от 2 евро (80 грн).

Природные маршруты

Прогулки по побережью Амальфи. Панорамные виды и остановки в старых рыбацких деревнях совершенно бесплатно.

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Напомним, что после пандемии COVID-19 Италию заменила Испания как лучший пункт назначения для заявителей на шенгенскую визу

Италия была третьей страной среди всех получивших визовые заявки, только в 2019 году было подано более двух миллионов запросов. Однако после пандемии Италия получила меньше заявок, а Испания стала получать больше заявок. Италия является основным направлением для граждан Бангладеш, Ливии и Эфиопии, подающих заявки на получение шенгенской визы.

виз увеличится на 10 000, достигнув 165 000. Ранее Италия также объявила о росте квот на рабочие визы. В 2025 году количество выданных

В 2024 году Италия выдала 151 000 виз, что уже на 15 000 больше, чем в 2023 году. Правительство акцентирует внимание на увеличении количества сезонных рабочих: в 2025 году будет выдано 93 550 виз, что выше прошлогоднего показателя в 89 050 виз.

Эти визы преимущественно предназначены для работников сельского хозяйства и сферы гостеприимства, традиционно сталкивающихся с дефицитом кадров.

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