Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры) — Finance.ua
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Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры)

Мир
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Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры)
Что в Италии можно посетить бесплатно (музеи, театры)
В Италии проживает около 180 тысяч украинских беженцев, большинство из которых поселились в северных регионах страны, где легче найти работу и получить поддержку.
Эта страна — родина Возрождения, богатая искусством, архитектурой и кулинарными шедеврами. Города, такие как Рим, Венеция, Флоренция, являются символами европейской культуры.
Что можно посетить в этой стране бесплатно, читайте в нашей статье: Что в Европе можно посетить очень дешево или бесплатно
Музеи и архитектура
  • Колизей, Рим. Бесплатный вход в первое воскресенье месяца. Обычный вход — около 16 евро (640 грн).
  • Флорентийские музеи. Доступны для бесплатного входа в определенные дни для местных жителей и студентов.
Города, такие как Рим, Венеция, Флоренция, являются символами европейской культуры.
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Театры и кино под открытым небом
  • Любительские спектакли во Флоренции. Проводятся в парках и на площадях города.
  • Кинотеатры под открытым небом в Риме. Вход на некоторые показы бесплатный.
Кафе и бары
  • Дегустация в винных барах. Дегустация вин часто бесплатная при покупке бутылки (от 5−7 евро или 200−280 грн).
  • Пиццерии с дешёвыми порциями. Порция пиццы обычно стоит от 2 евро (80 грн).
Природные маршруты
  • Прогулки по побережью Амальфи. Панорамные виды и остановки в старых рыбацких деревнях совершенно бесплатно.

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Напомним, что после пандемии COVID-19 Италию заменила Испания как лучший пункт назначения для заявителей на шенгенскую визу.
Италия была третьей страной среди всех получивших визовые заявки, только в 2019 году было подано более двух миллионов запросов. Однако после пандемии Италия получила меньше заявок, а Испания стала получать больше заявок. Италия является основным направлением для граждан Бангладеш, Ливии и Эфиопии, подающих заявки на получение шенгенской визы.
Ранее Италия также объявила о росте квот на рабочие визы. В 2025 году количество выданных виз увеличится на 10 000, достигнув 165 000.
В 2024 году Италия выдала 151 000 виз, что уже на 15 000 больше, чем в 2023 году. Правительство акцентирует внимание на увеличении количества сезонных рабочих: в 2025 году будет выдано 93 550 виз, что выше прошлогоднего показателя в 89 050 виз.
Эти визы преимущественно предназначены для работников сельского хозяйства и сферы гостеприимства, традиционно сталкивающихся с дефицитом кадров.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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