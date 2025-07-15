Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе

Мир
19
Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе
Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе
На аукционе в Нью-Йорке продают самый большой кусок с поверхности Марса, когда-либо находившийся на Земле. Камень весом 25 кг планируют продать за плату от двух до четырех миллионов долларов.
Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s, который проводит продажу, посвященную естествознанию.
Организаторы мероприятия сообщают, что камень снесло с поверхности Марса массивным ударом астероида. Позже кусок Красной планеты преодолел 225 миллионов километров до Земли, где метеоритом упал в Сахару.
Уникальный камень был найден среди песков Нигерии в ноябре 2023 года. Красно-коричневый объект примерно на 70% больше предыдущего самого крупного из найденных фрагментов Марса.
Небольшой фрагмент камня изъяли и отправили в специализированную лабораторию, которая подтвердила его происхождение. Для этого специалисты сравнили его с химическим составом марсианских образцов, которые получили благодаря миссии на планету космического зонда «Викинг» в 1976 году.
Читайте также
Исследование показало, что это оливин-микрогабброический шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) — тип породы с Марса, образовавшийся в результате медленного охлаждения магмы. Как говорят в аукционном доме, камень имеет крупнозернистую текстуру и содержит минералы пироксен и оливин.
При этом поверхность куска Красной планеты стекловидная — вероятно, из-за воздействия высокой температуры во время прохождения сквозь атмосферу Земли.
Точно не известно, когда метеорит упал на Землю, но анализ предполагает, что это могло произойти в последние несколько лет.
На аукционе также представят еще 121 лот, в том числе метеориты, минералы ювелирного качества и окаменелости. Среди них будет скелет молодого динозавра цератозавра высотой более двух метров и длиной почти в три — за него планируют получить до шести миллионов долларов.
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems