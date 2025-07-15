Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе — Finance.ua

Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе 15.07.2025, 00:11 — Мир

Самый большой на Земле «камень с Марса» продадут на аукционе

На аукционе в Нью-Йорке продают самый большой кусок с поверхности Марса, когда-либо находившийся на Земле. Камень весом 25 кг планируют продать за плату от двух до четырех миллионов долларов.

Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s, который проводит продажу, посвященную естествознанию.

Организаторы мероприятия сообщают, что камень снесло с поверхности Марса массивным ударом астероида. Позже кусок Красной планеты преодолел 225 миллионов километров до Земли, где метеоритом упал в Сахару.

Уникальный камень был найден среди песков Нигерии в ноябре 2023 года. Красно-коричневый объект примерно на 70% больше предыдущего самого крупного из найденных фрагментов Марса.

Небольшой фрагмент камня изъяли и отправили в специализированную лабораторию, которая подтвердила его происхождение. Для этого специалисты сравнили его с химическим составом марсианских образцов, которые получили благодаря миссии на планету космического зонда «Викинг» в 1976 году.

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Исследование показало, что это оливин-микрогабброический шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) — тип породы с Марса, образовавшийся в результате медленного охлаждения магмы. Как говорят в аукционном доме, камень имеет крупнозернистую текстуру и содержит минералы пироксен и оливин.

При этом поверхность куска Красной планеты стекловидная — вероятно, из-за воздействия высокой температуры во время прохождения сквозь атмосферу Земли.

Точно не известно, когда метеорит упал на Землю, но анализ предполагает, что это могло произойти в последние несколько лет.

На аукционе также представят еще 121 лот, в том числе метеориты, минералы ювелирного качества и окаменелости. Среди них будет скелет молодого динозавра цератозавра высотой более двух метров и длиной почти в три — за него планируют получить до шести миллионов долларов.

Українська правда По материалам:

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