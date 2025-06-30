Украина рассекретила данные о большинстве полезных ископаемых — Finance.ua

Украина рассекретила данные о большинстве полезных ископаемых Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Украина рассекретила данные о большинстве полезных ископаемых

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о снятии грифа «Секретно» с большой части геологической информации, в частности, относительно стратегического и критического сырья. Ранее такие ограничения оставались с советских времен и усложняли сотрудничество с инвесторами.

Об этом рассказала министр Светлана Гринчук во время «Форума государства и бизнеса: от диалога до партнерства», передает «Интерфакс-Украина».

«Гриф отменен. Завершаем все бюрократические процедуры, чтобы работать дальше с бизнесом без этого барьера», — отметила она.

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Тайной остается только информация об уране. Ранее засекреченными были также данные о литие, золоте, платине, палладии, циркониях, титане, алмазах, иридии и т. д.

С помощью ЕБРР в Украине идет цифровизация геологической информации, ведь большинство архивов до сих пор хранится на бумаге. Уже оцифровано 6 тысяч отчетов, подписано соглашение об оцифровке еще 60 тысяч документов.

«Мы также ведем переговоры с DFC для расширения этого проекта», — сообщила министр.

На основе документов ЕС и США, в частности Европейского акта о критическом сырье и американского Defense Production Act, Украина сформировала собственные перечни стратегических и критических минералов.

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Гринчук пояснила, что некоторые из них будут переданы в разработку через аукционы или соглашения о разделе продукции. Правительство должно принять соответствующие решения уже в ближайшие недели.

Кроме того, по ее словам, вместе с французскими специалистами уже создана 3D-модель месторождения графита в Завалье.

Соглашение с США

Украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая. Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко во время своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.

В начале июня Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых.

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Предполагается, что Украина будет вносить половину средств от:

ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (по новым лицензиям);

платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;

прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Согласно рамочному соглашению между Украиной и США, половина доходов, полученных государством от добычи полезных ископаемых, будет поступать в общий инвестфонд. Часть этих средств реинвестируется в экономику Украины, в то же время США получат свою долю. Дональд Трамп называл это «возмещением» за предоставленную Украине помощь.

16 июня украинское правительство согласовало первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений в рамках соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Речь идет о начале подготовки рекомендаций по объявлению конкурса на разработку месторождения «Добра» (Кировоградская область).

Это одно из самых больших в Украине месторождений лития — минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов.

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