Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини — Finance.ua

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини

Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації Угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин. За відповідний законопроєкт № 13256 проголосували 309 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, після другого читання у тексті майже нічого не змінилося.

Відповідно до нього, Україна вноситиме половину коштів від:

ренти з видобутку нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин (з нових ліцензій);

плати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;

прибутку від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці надходження зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету. Згодом, за рішенням головного розпорядника, кошти направлятимуть до Фонду відбудови України.

За оцінками Железняка, якби подібна угода діяла з 2019 року, за п’ять років вона могла б принести Україні близько 71 млн доларів.

Читайте також Коли запрацює угода зі США про корисні копалини — відповідь Єрмака

Железняк зазначив, що парламент виконав свою частину роботи, але додав, що уряд досі не надав дві інші угоди, пов’язані з копалинами.

Нагадаємо, український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини 8 травня. Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини.

П’ять ключових принципів угоди:

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу. Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає. Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Все, що треба знати й розуміти українцям про угоду з США Finance.ua розповів в матеріалі за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.