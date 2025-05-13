Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США — Finance.ua

Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Президент підписав закон про ратифікацію угоди зі США

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Як повідомили в пресслужбі парламенту, цей документ має відкрити шлях для залучення масштабних інвестицій в економіку України, зокрема в критичну інфраструктуру, промисловість і відновлення постраждалих від війни регіонів.

«Ратифікація угоди дозволить запустити повноцінну роботу фонду. Йдеться не лише про фінансову підтримку, а й про формування нової довіри з боку стратегічного партнера — Сполучених Штатів Америки», — додали там.

Нагадаємо, український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини 8 травня. Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.

Детальніше про угоду

«Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США», — заявляв раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він назвав п’ять ключових принципів угоди:

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу. Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає. Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати». Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Все, що треба знати й розуміти українцям про угоду з США Finance.ua розповів в матеріалі за посиланням

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