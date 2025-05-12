Коли запрацює угода зі США про корисні копалини — відповідь Єрмака Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Коли запрацює угода зі США про корисні копалини — відповідь Єрмака

Україна нарешті стала не просто об’єктом підтримки, а повноцінним партнером США завдяки новій угоді про надра.

Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Єрмак повідомив, що угода про надра може запуститися на практиці «найближчими тижнями».

Відповідаючи на питання, чи коректно сказати, що цією угодою ми надійно зв’язали себе з американцями, Єрмак заявив, що «ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго».

«Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, довгий процес», — сказав він.

Єрмак відзначив команду, яку очолювала перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. «Вони зробили велику роботу», — наголосив глава Офісу президента.

За його словами, це також є одним з елементів майбутньої структури гарантій. «Тому що американські гроші, американські інвестиції — це дуже серйозний елемент гарантії безпеки».

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду. Документ був підписаний першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що є ще дві додаткові «технічні» угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді.

Свириденко в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом. З боку України підписантом буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).

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