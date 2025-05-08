Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых — Finance.ua

Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, назвав это шагом к восстановлению экономики Украины.

Об этом глава правительства написал в Telegram-канале.

«Благодарен народным депутатам Украины за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это соглашение предоставляет Украине ряд значительных возможностей. А именно:

получение стратегического инвестора в лице США;

привлечение гарантированных инвестиций в перспективные секторы экономики;

ускорение восстановления Украины;

получение современных технологий для модернизации страны.

«При этом природные ресурсы Украины остаются за Украиной, а государство не берет на себя никаких долговых обязательств», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что удалось добиться столь беспрецедентного партнерства благодаря лидерству президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Справка Finance.ua:

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления;

Верховная Рада 8 мая приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (соглашение о недрах).



Укрінформ По материалам:

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