Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых — Finance.ua

Шмыгаль назвал преимущества соглашения о полезных ископаемых
Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Верховную Раду за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, назвав это шагом к восстановлению экономики Украины.
Об этом глава правительства написал в Telegram-канале.
«Благодарен народным депутатам Украины за ратификацию соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Это историческое событие для наших стран. Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами», — отметил Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что это соглашение предоставляет Украине ряд значительных возможностей. А именно:
- получение стратегического инвестора в лице США;
- привлечение гарантированных инвестиций в перспективные секторы экономики;
- ускорение восстановления Украины;
- получение современных технологий для модернизации страны.
«При этом природные ресурсы Украины остаются за Украиной, а государство не берет на себя никаких долговых обязательств», — подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль отметил, что удалось добиться столь беспрецедентного партнерства благодаря лидерству президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Справка Finance.ua:
- 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления;
- Верховная Рада 8 мая приняла закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (соглашение о недрах).
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