Україна зробила перший крок до запуску видобутку копалин за участі США — Finance.ua

Україна зробила перший крок до запуску видобутку копалин за участі США Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна зробила перший крок до запуску видобутку копалин за участі США

У понеділок, 16 червня, український уряд погодив перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки одного з найбільших літієвих родовищ в рамках угоди про спільний видобуток корисних копалин.

Про це пише видання The New York Times.

Йдеться про початок підготовки рекомендацій для оголошення конкурсу на розробку родовища «Добра» (Кіровоградська область). Це одне з найбільших в Україні родовищ літію — мінералу, критично важливого для виробництва електричних акумуляторів.

Імовірними учасниками конкурсу називають консорціум, до якого входять інвесткомпанія TechMet (частково належить уряду США) та мільярдер Рональд Лаудер — друг президента Трампа.

Очікується, що підготовка рекомендацій займе кілька тижнів. Остаточне рішення про відкриття тендеру ще не ухвалене, а уряд поки публічно не коментував ці плани.

Попри це, таке рішення стало сигналом для адміністрації Трампа про те, що Україна виконує свою частину угоди.

Угода з США

Відповідно до рамкової угоди між Україною та США, половина доходів, отриманих державою від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного інвестфонду. Частина цих коштів реінвестується в економіку України, водночас США отримуватимуть свою частку. Дональд Трамп називав це «відшкодуванням» за надану Україні допомогу.

США зацікавлені у розвитку видобутку критично важливих мінералів в Україні як альтернативі Китаю, який нині домінує у світових постачаннях і використовує обмеження на експорт як інструмент тиску.

За даними Київської школи економіки, Україна володіє третиною запасів літію в Європі та найбільшими родовищами титану на континенті. Загалом у країні є родовища майже половини з 50 мінералів, які США вважають критично важливими для своєї економіки та безпеки.

Нагадаємо, український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини 8 травня. Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час свого виступу наголосила, що в угоді враховані українські конституційні принципи.

На початку червня Верховна Рада підтримала у другому читанні зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації Угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин.

Передбачається, що Україна вноситиме половину коштів від:

ренти з видобутку нафти, газу, газового конденсату та інших корисних копалин (з нових ліцензій);

плати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;

прибутку від реалізації державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

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