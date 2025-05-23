Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії — Finance.ua

Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії
Уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення». Відповідне рішення ухвалено з урахуванням сучасних тенденцій і потреб економіки.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
В оновленому документі Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення викладено у новій редакції. До нього включено нові види сировини, зокрема:
- природний водень — як перспективне джерело чистої енергії;
- газ колекторів щільних порід — важливий ресурс для енергетичного сектору;
- цезієві руди — стратегічно важливі мінерали для електроніки та оборонної промисловості.
Також у новій редакції з’явилися розширені класифікації:
- розділ «Негорючі» з підрозділом «Газоподібні»;
- розділ «Техногенні», який поділено на «Горючі», «Металічні» та «Неметалічні» ресурси, що виникають у результаті промислової діяльності.
Ці зміни мають на меті актуалізувати ресурсну базу України, посилити її енергетичну безпеку та стимулювати інвестиції в розвідку і видобуток нових видів корисних копалин.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Кабмін затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Тоді ж буда затверджено перелік ділянок надр (родовищ відповідних корисних копалин), які надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.
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