Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії — Finance.ua

Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Кабмін оновив перелік корисних копалин: додано природний водень, техногенні ресурси та нові категорії

Уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення». Відповідне рішення ухвалено з урахуванням сучасних тенденцій і потреб економіки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

В оновленому документі Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення викладено у новій редакції. До нього включено нові види сировини, зокрема:

природний водень — як перспективне джерело чистої енергії;

газ колекторів щільних порід — важливий ресурс для енергетичного сектору;

цезієві руди — стратегічно важливі мінерали для електроніки та оборонної промисловості.

Читайте також Реалізація угоди про копалини: Рада підтримала за основу зміни до Бюджетного кодексу

Також у новій редакції з’явилися розширені класифікації:

розділ «Негорючі» з підрозділом «Газоподібні»;

розділ «Техногенні», який поділено на «Горючі», «Металічні» та «Неметалічні» ресурси, що виникають у результаті промислової діяльності.

Ці зміни мають на меті актуалізувати ресурсну базу України, посилити її енергетичну безпеку та стимулювати інвестиції в розвідку і видобуток нових видів корисних копалин.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Кабмін затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Тоді ж буда затверджено перелік ділянок надр (родовищ відповідних корисних копалин), які надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.