Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых — Finance.ua

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Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых

Казна и Политика
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Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых
Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых
Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых. За соответствующий законопроект № 13256 проголосовали 309 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, после второго чтения почти ничего не изменилось.
Согласно ему, Украина будет вносить половину средств от:
  • ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (по новым лицензиям);
  • платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;
  • прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти поступления будут засчитываться в специальный фонд государственного бюджета. Затем, по решению главного распорядителя, средства будут направляться в Фонд восстановления Украины.
По оценкам Железняка, если бы подобное соглашение действовало с 2019 года, за пять лет оно могло бы принести Украине около 71 млн долларов.
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Железняк отметил, что парламент выполнил свою часть работы, но добавил, что правительство до сих пор не предоставило два других соглашения, связанных с ископаемыми.
Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая. Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в ходе своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.
12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Пять ключевых принципов:
  1. Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  2. Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  3. Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
  4. Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».
  5. Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать обретению Украиной членства в ЕС.
Все, что нужно знать и понимать украинцам о соглашении с США Finance.ua, рассказал в материале по ссылке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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