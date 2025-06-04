Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых — Finance.ua

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых

Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых. За соответствующий законопроект № 13256 проголосовали 309 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, после второго чтения почти ничего не изменилось.

Согласно ему, Украина будет вносить половину средств от:

ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (по новым лицензиям);

платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;

прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти поступления будут засчитываться в специальный фонд государственного бюджета. Затем, по решению главного распорядителя, средства будут направляться в Фонд восстановления Украины.

По оценкам Железняка, если бы подобное соглашение действовало с 2019 года, за пять лет оно могло бы принести Украине около 71 млн долларов.

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Железняк отметил, что парламент выполнил свою часть работы, но добавил, что правительство до сих пор не предоставило два других соглашения, связанных с ископаемыми.

Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая. Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в ходе своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.

12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.

Пять ключевых принципов:

Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса. Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами. Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает. Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати». Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать обретению Украиной членства в ЕС.

Все, что нужно знать и понимать украинцам о соглашении с США Finance.ua, рассказал в материале по ссылке

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