Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых — Finance.ua

Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых
Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых. За соответствующий законопроект № 13256 проголосовали 309 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, после второго чтения почти ничего не изменилось.
Согласно ему, Украина будет вносить половину средств от:
- ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (по новым лицензиям);
- платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;
- прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти поступления будут засчитываться в специальный фонд государственного бюджета. Затем, по решению главного распорядителя, средства будут направляться в Фонд восстановления Украины.
По оценкам Железняка, если бы подобное соглашение действовало с 2019 года, за пять лет оно могло бы принести Украине около 71 млн долларов.
Железняк отметил, что парламент выполнил свою часть работы, но добавил, что правительство до сих пор не предоставило два других соглашения, связанных с ископаемыми.
Напомним, украинский парламент ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых 8 мая. Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в ходе своего выступления подчеркнула, что в соглашении учтены украинские конституционные принципы.
12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
Пять ключевых принципов:
- Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
- Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
- Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
- Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».
- Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет препятствовать обретению Украиной членства в ЕС.
Все, что нужно знать и понимать украинцам о соглашении с США Finance.ua, рассказал в материале по ссылке.
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