Когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых — ответ Ермака Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых — ответ Ермака

Украина наконец-то стала не просто объектом поддержки, а полноценным партнером США благодаря новому соглашению о недрах.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в интервью РБК-Украина.

Ермак сообщил, что соглашение о недрах может запуститься на практике «в ближайшие недели».

Отвечая на вопрос, корректно ли сказать, что этим соглашением мы надежно связали себя с американцами, Ермак заявил, что «мы нашли способ, как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго».

«То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, интересной Соединенным Штатам, интересной на перспективу. Это был непростой, долгий процесс», — сказал он.

Ермак отметил команду, которую возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко. «Они проделали большую работу», — подчеркнул глава Офиса президента.

По его словам, это также один из элементов будущей структуры гарантий. «Потому что американские деньги, американские инвестиции — это очень серьезный элемент гарантии безопасности».

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда. Документ был подписан первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.

После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных «технических» соглашения, которые стороны подпишут позже. Однако их не следует ратифицировать в Верховной Раде.

Свириденко в интервью РБК-Украина заявила, что остальные соглашения будут носить коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством. Со стороны Украины подписантом будет Агентство по поддержке государственно-частного партнерства. От США — Международная финансовая корпорация развития (DFC).

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