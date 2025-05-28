Соглашение о недрах с США: Украина пересмотрит имеющиеся лицензии на добычу полезных ископаемых — Finance.ua

Соглашение о недрах с США: Украина пересмотрит имеющиеся лицензии на добычу полезных ископаемых Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Соглашение о недрах с США: Украина пересмотрит имеющиеся лицензии на добычу полезных ископаемых

Украина реформирует свой минерально-сырьевой сектор, пострадавший от войны, надеясь раскрыть его огромный потенциал и привлечь миллиарды долларов инвестиций благодаря соглашению с США по поводу полезных ископаемых.

Об этом заявила министр экологии Светлана Гринчук в интервью агентству Reuters.

В Украине есть месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, которые ЕС считает критически важными для таких отраслей как оборона, высокотехнологичное оборудование и зеленая энергетика, а также ферросплавов, драгоценных и цветных металлов, которые используются в строительстве. Но этот сектор долго оставался слаборазвитым, погруженным в бюрократию советских времен, из-за чего возник дефицит инвестиций.

Гринчук подчеркнула, что добыча полезных ископаемых — капиталоемкое и долгосрочное направление, и сейчас вклад отрасли в ВВП страны составляет около 4%, хотя потенциал значительно выше.

Из-за российской агрессии примерно половина минеральных ресурсов и пятая часть территории Украины находятся под оккупацией. Страна лишилась значительной части угольных, литиевых и марганцевых месторождений. Ущерб отрасли, по оценкам чиновницы, составляет около 70 триллионов гривен (1,7 триллиона долларов).

Для восстановления и развития сектора правительство совместно с Европейской комиссией и Европейским банком реконструкции и развития реализует масштабный проект по оцифровке до 80% геологических данных советской эпохи — на данный момент выполнено около 40%.

Правительство также работает над пересмотром существующих 3000 лицензий на добычу полезных ископаемых. Гринчук подсчитала, что около 10% из них могут оказаться неактивными.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы в отношении тех активов, которые ценны для государства и не работали 10 лет и более, принимались соответствующие управленческие решения», — отметила Гринчук.

Она добавила, что проверка лицензий будет проведена в этом и в следующем году.

Несмотря на сложные условия войны, Украина продолжает проводить аукционы на лицензии и в прошлом году получила 2,4 млрд. гривен от продажи 120 лицензий. В этом году уже выдано 32 лицензии, преимущественно на добычу строительных материалов и янтаря. Инвесторы интересуются добычей нефти, газа, титана, графита и марганца.

«Мы искренне надеемся, что соглашение с США привлечет больше внимания к этому сектору и сделает иностранные инвестиции более понятными и привлекательными», — подчеркнула Гринчук.

Справка Finance.ua:

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. 7 мая комитет Рады по международной политике поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых;

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения;

13 апреля Украина подписала два дополнительных соглашения с американской стороной о создании совместного фонда по разработке полезных ископаемых;

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американо-украинского Инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Діло По материалам:

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