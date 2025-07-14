Еврокомиссия одобрила «роуминговый безвиз» для Украины: что это даст — Finance.ua
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Еврокомиссия одобрила «роуминговый безвиз» для Украины: что это даст

Мир
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Еврокомиссия одобрила «роуминговый безвиз» для Украины: что это даст
Еврокомиссия одобрила «роуминговый безвиз» для Украины: что это даст
Европейская комиссия согласовала предоставление Украине доступа к политике Roam like at Home, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.
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Официальное присоединение ожидается с 1 января 2026 г.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Укринформ.
«О важном шаге в европейской интеграции Украины. Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого „роумингового безвиза“ — присоединение к политике ЕС Roam like at Home», —
проинформировал он.

«В настоящее время правительство одобряет решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации обретения роумингового безвиза», — добавил Шмыгаль.
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Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться, когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС. Об этом читайте в статье Finance.ua:

Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы

По материалам:
Finance.ua
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