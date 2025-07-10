Льготный роуминг между Украиной и ЕС для украинцев продлили до конца года — Finance.ua
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Льготный роуминг между Украиной и ЕС для украинцев продлили до конца года

Личные финансы
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Льготный роуминг между Украиной и ЕС для украинцев продлили до конца года
Льготный роуминг между Украиной и ЕС для украинцев продлили до конца года
Европейские и украинские мобильные операторы договорились продлить действие льготных тарифов на роуминг еще на шесть месяцев до 31 декабря 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Совместное заявление между украинскими и европейскими операторами о льготных тарифах роуминга пролонгировано до 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Действие предварительного совместного заявления завершилось в июле 2025 года. А до присоединения к роуминговой зоне ЕС — Roam like at home (RLAH) остается еще полгода.
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«Чтобы украинцы не потеряли льготы на связь во время переходного периода, действие заявления продлили еще на 6 месяцев. За это время Украина будет завершать все технические и правовые процедуры», — добавили в Минцифры.
Отмечается, что с 1 января 2026 года Украина полностью присоединится к единой роуминговой зоне с ЕС — «Роуминг как дома». Украинцы в странах ЕС и граждане ЕС в Украине будут пользоваться мобильной связью без дополнительных затрат.
Как добавили в НКЭК, это уже шестое продление договоренностей, действующих с апреля 2022 года.
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Напомним, в мае 2024 года Верховная Рада приняла закон, открывающий путь к полноценному присоединению к роуминговой зоне ЕС. Закон расширяет полномочия национального регулятора НКЭК и позволяет европейским операторам получать доступ к украинским телекомсетям.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине доступ к действующей в Евросоюзе зоне «Роуминг как дома». Если предложение будет поддержано, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных расходов уже с 1 января 2026 года.
Предложение Еврокомиссии предусматривает, что:
  • украинцы с SIM-картами украинских операторов смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться Интернетом в ЕС по внутренним тарифам;
  • такие же условия будут распространяться на находящихся в Украине европейцев.
2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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