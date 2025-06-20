Как роуминговый безвиз повлияет на тарифы украинских операторов — Finance.ua

Как роуминговый безвиз повлияет на тарифы украинских операторов Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как роуминговый безвиз повлияет на тарифы украинских операторов

Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться, когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС.

Дело в том, что украинским операторам придется дорабатывать биллинговые системы и другую техническую инфраструктуру, инвестировать в обновление бизнес-процессов, чтобы отвечать европейским требованиям.

Это приведет к существенным издержкам и может стать фактором роста стоимости тарифов. Если они приблизятся к европейским, то это риск для украинских операторов, потому что абонентам в ЕС выгоднее будет пользоваться местными SIM.

Finance.ua пообщался с операторами по поводу возможного изменения цен из-за роумингового безвиза.

В пресс-службе Vodafone Ukraine отметили, что принцип расчета стоимости тарифов не изменится, а в тарифы будет включен роуминг в странах ЕС. На окончательное наполнение и цену будут влиять следующие факторы:

абонентская плата;

курс евро;

единая регулируемая европейским законодательством ставка на Интернет.

В lifecell отметили, что пока рано делать прогнозы относительно изменения стоимости тарифов.

«Процесс присоединения еще находится на этапе проработки. Во многом его последствия будут зависеть от состояния экономики страны, миграции населения и военного положения на момент такого присоединения. Следует также понимать, что стоимость связи в роуминге в значительной степени зависит от оптовых тарифов, устанавливаемых иностранным оператором, в сети которого получает услуги абонент. Следовательно, этот вопрос тесно связан с тарифной политикой операторов ЕС по отношению к украинским операторам», ― объяснили в lifecell.

Пресс-служба «Киевстара» отметила, что после вхождения Украины в «роуминговый безвиз» повышение тарифов не предусматривается.

«После введения „роумингового безвиза“ кардинальных изменений в пользовании связью за рубежом не ожидается. „Киевстар“ пока не планирует повышения тарифов»,

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Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150. Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home. Следующий этап — официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства на его соответствие праву ЕС. Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций.

Как пояснили в НКЭК, закон о единой роуминговой зоне с ЕС (Roam-Like-AtHome/RLAH) вступил в силу , но не введен в действие, потому что решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга ЕС еще не принято.

17 июня Зеленский подписал закон № 10265 об имплементации норм европейского законодательства по роумингу. Согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейская комиссия предложила предоставить Украине доступ в зону «Роуминг как дома». Если предложение будет поддержано, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных расходов уже с 1 января 2026 года.

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