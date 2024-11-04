Что выгоднее в ЕС: роуминг или местная SIM-карта — Finance.ua
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Что выгоднее в ЕС: роуминг или местная SIM-карта

Личные финансы
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Что выгоднее в ЕС: роуминг или местная SIM-карта
Что выгоднее в ЕС: роуминг или местная SIM-карта
Еврокомиссия 10 июля 2024 года еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.
Выбор между роумингом украинских операторов и местной SIM-картой в Европе для доступа в интернет зависит от страны, продолжительности пребывания и особых потребностей пользователя. Об этом пишет visitukraine.

Киевстар

Компания предоставляет возможность использовать роуминг по тарифу «Роуминг как дома», который позволяет пользоваться своим тарифом более чем в 27 странах, включая Польшу, Германию, Италию, Чехию, Латвию и другие.
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Для некоторых тарифов доступно до 20 ГБ интернета, а также 1 грн за минуту звонка или SMS.
Недавно в связи с повышением тарифов международными партнерами Киевстар изменил стоимость услуг роуминга в Кабо-Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко. Эти изменения будут действовать для всех абонентов Киевстара.

Обновленная ​​стоимость услуг в Кабо-Верде и Мальдивах

  • звонки — 50 грн/мин;
  • сообщение — 8 грн/SMS;
  • интернет — 6 грн/50КБ.
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Vodafone

Предлагает пакеты до 10 ГБ для роуминга по условиям «Доступный роуминг». Услуга автоматически активируется для абонентов в 30 странах Европы и включает в себя также 70 минут звонков и базовый интернет.
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После исчерпания пакетов можно дополнительно купить интернет-пакеты: 1 ГБ за 50 грн или 3 ГБ за 120 грн.
Ранее Vodafone Украина объявила о расширении своего предложения, запустив продажу номеров с новым кодом 075. Клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Позже список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться.

lifecell

предлагает роуминг в рамках тарифа «Гигабайты без границ», где большинство тарифов позволяют использовать объем интернета, как и в Украине — до 40 ГБ интернета, без подключений отдельных акций.
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Доступны дополнительные пакеты: 5 ГБ на 7 дней за 100 грн, 15 ГБ на 14 дней за 200 грн, или 40 ГБ на 21 день за 450 грн, это самый выгодный вариант для активных интернет-пользователей во время путешествий по Европе.

Местные SIM-карты

Местные операторы в европейских странах, в частности в Польше, Германии, Чехии, Венгрии, предлагают гибкие предоплаченные тарифы, которые часто выгоднее для длительных поездок. Например:
В Польше операторы Orange и Play предлагают пакеты с 20−30 ГБ интернета за 30−50 злотых (около 300−400 грн).
В Германии и тарифные пакеты от O2 и Vodafone DE обеспечивают до 20 ГБ за 20−30 евро.
В Чехии доступны предоплаченные пакеты от T-Mobile с 10−15 ГБ за 15−20 евро, что может быть удобно для тех, кто планирует активное пользование интернетом и длительное пребывание в стране.

Справка Finance.ua:

Ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на сервисы изменятся с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.
  • Start — со 155 грн до 175 грн;
  • Pro — с 200 грн до 225 грн;
  • Unlim — с 270 грн до 300 грн;
  • Unlim Plus — с 340 грн до 380 грн;
  • Ultra L — с 475 грн до 525 грн;
  • Utra XL — с 700 грн до 770 грн.
  • Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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