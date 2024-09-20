Vodafone объявил о расширении своего предложения — Finance.ua
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Vodafone объявил о расширении своего предложения

Фондовый рынок
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Vodafone объявил о расширении своего предложения
Vodafone объявил о расширении своего предложения
Vodafone Украина объявила о расширении своего предложения, запустив продажу номеров с новым кодом 075.
Об этом сообщила компания.
Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone. Также можно подключить новые номера на условиях контракта или изменить действующий номер подписки в сети магазинов Vodafone.
Пока клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Впоследствии список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться.
Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.
Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании.
У клиентов Vodafone есть возможность выбрать себе номер среди имеющихся в точках продаж или с помощью страницы Выбор номера на сайте Vodafone.
Сервис позволяет не только подобрать, но и резервировать желаемый номер, отвечающий нужным критериям:
  • Подбор по маске: конструктор, позволяющий гибко задать параметры поиска (например, указать 5ХХХ111 и получить номера именно с такими цифрами)
  • Подбор по дате: все варианты номеров, совпадающих с датой какого-либо события
  • Любимое число: 3−4 одинаковые или не одинаковые цифры, стоящие рядом в любом месте номера, например все варианты с 123
  • Похожий номер: пул номеров, похожих на предложенный пользователем
  • Исключить цифры: номера, не содержащие конкретных цифр
  • Слово в номере: позволяет «закодировать» любимое слово в номер: для этого нужно написать его кириллицей или латиницей как на клавиатуре старого кнопочного телефона
  • Все номера: система сама предлагает рандомные варианты красивых номеров, не нужно указывать никаких параметров

Справка Finance.ua:

Ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на сервисы изменятся с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.
  • Start — со 155 грн до 175 грн;
  • Pro — с 200 грн до 225 грн;
  • Unlim — с 270 грн до 300 грн;
  • Unlim Plus — с 340 грн до 380 грн;
  • Ultra L — с 475 грн до 525 грн;
  • Utra XL — с 700 грн до 770 грн.

Сколько украинцу со средней зарплатой нужно работать на iPhone

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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