Vodafone объявил о расширении своего предложения — Finance.ua

Vodafone объявил о расширении своего предложения
Vodafone Украина объявила о расширении своего предложения, запустив продажу номеров с новым кодом 075.
Об этом сообщила компания.
Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone. Также можно подключить новые номера на условиях контракта или изменить действующий номер подписки в сети магазинов Vodafone.
Пока клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Впоследствии список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться.
Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.
Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании.
У клиентов Vodafone есть возможность выбрать себе номер среди имеющихся в точках продаж или с помощью страницы Выбор номера на сайте Vodafone.
Сервис позволяет не только подобрать, но и резервировать желаемый номер, отвечающий нужным критериям:
- Подбор по маске: конструктор, позволяющий гибко задать параметры поиска (например, указать 5ХХХ111 и получить номера именно с такими цифрами)
- Подбор по дате: все варианты номеров, совпадающих с датой какого-либо события
- Любимое число: 3−4 одинаковые или не одинаковые цифры, стоящие рядом в любом месте номера, например все варианты с 123
- Похожий номер: пул номеров, похожих на предложенный пользователем
- Исключить цифры: номера, не содержащие конкретных цифр
- Слово в номере: позволяет «закодировать» любимое слово в номер: для этого нужно написать его кириллицей или латиницей как на клавиатуре старого кнопочного телефона
- Все номера: система сама предлагает рандомные варианты красивых номеров, не нужно указывать никаких параметров
Справка Finance.ua:
Ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на сервисы изменятся с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.
- Start — со 155 грн до 175 грн;
- Pro — с 200 грн до 225 грн;
- Unlim — с 270 грн до 300 грн;
- Unlim Plus — с 340 грн до 380 грн;
- Ultra L — с 475 грн до 525 грн;
- Utra XL — с 700 грн до 770 грн.
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