Vodafone объявил о расширении своего предложения — Finance.ua

Vodafone объявил о расширении своего предложения Сегодня 17:18 — Фондовый рынок

Vodafone объявил о расширении своего предложения

Vodafone Украина объявила о расширении своего предложения, запустив продажу номеров с новым кодом 075.

Об этом сообщила компания.

Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone. Также можно подключить новые номера на условиях контракта или изменить действующий номер подписки в сети магазинов Vodafone.

Пока клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх — (075)4хххххх. Впоследствии список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться.

Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.

Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании.

У клиентов Vodafone есть возможность выбрать себе номер среди имеющихся в точках продаж или с помощью страницы Выбор номера на сайте Vodafone.

Сервис позволяет не только подобрать, но и резервировать желаемый номер, отвечающий нужным критериям:

Подбор по маске: конструктор, позволяющий гибко задать параметры поиска (например, указать 5ХХХ111 и получить номера именно с такими цифрами)

Подбор по дате: все варианты номеров, совпадающих с датой какого-либо события

Любимое число: 3−4 одинаковые или не одинаковые цифры, стоящие рядом в любом месте номера, например все варианты с 123

Похожий номер: пул номеров, похожих на предложенный пользователем

Исключить цифры: номера, не содержащие конкретных цифр

Слово в номере: позволяет «закодировать» любимое слово в номер: для этого нужно написать его кириллицей или латиницей как на клавиатуре старого кнопочного телефона

Все номера: система сама предлагает рандомные варианты красивых номеров, не нужно указывать никаких параметров

Справка Finance.ua:

с 1 сентября. Вместе с ценами Ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на сервисы изменятсяВместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.

Start — со 155 грн до 175 грн;

Pro — с 200 грн до 225 грн;

Unlim — с 270 грн до 300 грн;

Unlim Plus — с 340 грн до 380 грн;

Ultra L — с 475 грн до 525 грн;

Utra XL — с 700 грн до 770 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.