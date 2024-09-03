Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах — Finance.ua

Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах Сегодня 17:38 — Личные финансы

Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах

В связи с повышением тарифов международными партнерами Киевстар меняет стоимость услуг роуминга в Кабо-Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлена ​​стоимость услуг в Кабо-Верде и Мальдивах

звонки — 50 грн/мин;

сообщения — 8 грн/SMS;

интернет — 6 грн/50КБ.

Эти изменения будут действовать для всех абонентов Киевстара.

Марокко перейдет в 1-ю тарифную зону:

абоненты подписки и контракта смогут использовать ГБ по условиям Роуминг как дома в день оплаты интернет-пакета 75 грн по базовым условиям роуминга;

бизнес-клиенты получат пакеты для звонков с лучшим наполнением на номера Украины, страны пребывания и исходящие вызовы за 60 грн/30мин в день пользования.

Тарификация также изменится для пользователей пакетов Идеальный роуминг, Комфортный роуминг и Роуминг для lot. В частности, эти пакеты не будут действовать в Кабо-Верде и Мальдивах, а в Марокко стоимость услуг по условиям пакетов уменьшится и будет соответствовать 1-й тарифной зоне.

Напомним, ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на услуги поменялись с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.

Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.