Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах — Finance.ua
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Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах

Личные финансы
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Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах
Киевстар обновляет условия и стоимость роуминга в некоторых странах
В связи с повышением тарифов международными партнерами Киевстар меняет стоимость услуг роуминга в Кабо-Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновлена ​​стоимость услуг в Кабо-Верде и Мальдивах

  • звонки — 50 грн/мин;
  • сообщения — 8 грн/SMS;
  • интернет — 6 грн/50КБ.
Эти изменения будут действовать для всех абонентов Киевстара.

Марокко перейдет в 1-ю тарифную зону:

  • абоненты подписки и контракта смогут использовать ГБ по условиям Роуминг как дома в день оплаты интернет-пакета 75 грн по базовым условиям роуминга;
  • бизнес-клиенты получат пакеты для звонков с лучшим наполнением на номера Украины, страны пребывания и исходящие вызовы за 60 грн/30мин в день пользования.
Тарификация также изменится для пользователей пакетов Идеальный роуминг, Комфортный роуминг и Роуминг для lot. В частности, эти пакеты не будут действовать в Кабо-Верде и Мальдивах, а в Марокко стоимость услуг по условиям пакетов уменьшится и будет соответствовать 1-й тарифной зоне.
Напомним, ранее Vodafone объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов. Цены на услуги поменялись с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.
Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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