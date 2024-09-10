Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и «Датагруп-Volia» — Finance.ua
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Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и «Датагруп-Volia»

Фондовый рынок
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Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и «Датагруп-Volia»
Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и «Датагруп-Volia»
Инвестиционная компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ньеля закрыла транзакцию по покупке украинского оператора lifecell и провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia».
Об этом говорится в пресс-релизе Horizon Capital.
«Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные и ощутимые преимущества для клиентов, рынка и страны в целом», — заявил Ксавье Ньель.
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Создание объединенной телекоммуникационной платформы станет следующим шагом для партнеров в этом соглашении.
«NJJ, Horizon Capital под руководством Елены Кошарной, и Михаил Шелемба, гендиректор „Датагруп-Volia“, объединят „Датагруп-Volia“ и lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы», — говорится в релизе.
Важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в 435 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).
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Напомним, антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку французской DVL Telecom украинского оператора lifecell.
Соглашение по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia» и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.
По материалам:
Економічна Правда
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