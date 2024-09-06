lifecell проведет испытание технологии 5G в одном из городов Украины — Finance.ua
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lifecell проведет испытание технологии 5G в одном из городов Украины

Технологии&Авто
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lifecell проведет испытание технологии 5G в одном из городов Украины
lifecell проведет испытание технологии 5G в одном из городов Украины
Мобильный оператор lifecell проведет тестирование технологии 5G NR во Львове в условиях, приближенных к реальным. Испытание начнется 9 сентября и продлится до 7 декабря 2024 года.
Об этом сообщается на сайте НКЭК.
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Цель тестирования — проверить возможности ядра сети относительно готовности к внедрению технологии 5G NR в широких масштабах, отработать совместимость работы технологий 5G NR и LTE/UMTS/GSM, изучить возможности терминального оборудования (смартфонов, 5G роутеров и т. п.), получить практический опыт поддержки технологии 5G с стороны терминального оборудования, имеющегося на рынке.
Кроме испытаний в реальных условиях, тестирование также будет проходить в лабораторных условиях.
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В испытании технологии будут использовать тестовые (непубличные) SIM-карты и тестовые терминалы.
По материалам:
dev.ua
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