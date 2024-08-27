Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры
Перед запуском 5G необходимо внести изменения на законодательном уровне. Но дело не только в этом.
Как пишет dev.ua, прежде чем провести аукцион и запустить 5G, необходимо создать юридическое основание, а именно:
- внести изменения в ст. 254 Налогового кодекса, чтобы операторы могли уплачивать ставки рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины;
- провести расчеты для определения первоначальной стоимости за 1 МГц на аукционе и внести эти изменения в Постановление КМУ от 2 мая 2023 г. № 433 О размерах платы за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензии на пользование радиочастотным спектром
и т. д.
«Стоит отметить, что на законодательном уровне в 2023 году Министерство закрепило в Плане распределения частот Украины, что для дальнейшего внедрения 5G предназначены диапазоны 703−723 и 758−778 МГц, 3400−3800 МГц, 24,25−27. Сейчас Министерство согласовывает изменения в указанный План по выдаче лицензий операторам мобильной связи в диапазоне 3400−3800 МГц для пилотного проекта 5G», — рассказал dev.ua Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций Минцифры.
Когда реалистично будет говорить о запуске технологии
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения.
«Для запуска технологии нужно провести научные исследования и получить разрешение на запуск технологии от Генштаба, поскольку 5G использует частоты, которые могут мешать военным. Все это можно сделать только после окончания военного положения», — ответил Прибитько.
Сколько средств операторам придется вложить в развитие сетей 5G
Оборудование мобильных операторов уже поддерживает мобильные связи пятого поколения. Однако для полноценного запуска мобильным оператором необходимо модернизировать базовые станции, чтобы запустить 5G.
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