Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры Сегодня 15:12

Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры

Перед запуском 5G необходимо внести изменения на законодательном уровне. Но дело не только в этом.

Как пишет dev.ua, прежде чем провести аукцион и запустить 5G, необходимо создать юридическое основание, а именно:

внести изменения в ст. 254 Налогового кодекса, чтобы операторы могли уплачивать ставки рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины;

провести расчеты для определения первоначальной стоимости за 1 МГц на аукционе и внести эти изменения в Постановление КМУ от 2 мая 2023 г. № 433 О размерах платы за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензии на пользование радиочастотным спектром и т. д.

«Стоит отметить, что на законодательном уровне в 2023 году Министерство закрепило в Плане распределения частот Украины, что для дальнейшего внедрения 5G предназначены диапазоны 703−723 и 758−778 МГц, 3400−3800 МГц, 24,25−27. Сейчас Министерство согласовывает изменения в указанный План по выдаче лицензий операторам мобильной связи в диапазоне 3400−3800 МГц для пилотного проекта 5G», — рассказал dev.ua Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций Минцифры.

Когда реалистично будет говорить о запуске технологии

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения.

«Для запуска технологии нужно провести научные исследования и получить разрешение на запуск технологии от Генштаба, поскольку 5G использует частоты, которые могут мешать военным. Все это можно сделать только после окончания военного положения», — ответил Прибитько.

Сколько средств операторам придется вложить в развитие сетей 5G

Оборудование мобильных операторов уже поддерживает мобильные связи пятого поколения. Однако для полноценного запуска мобильным оператором необходимо модернизировать базовые станции, чтобы запустить 5G.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.