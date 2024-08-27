Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры

73
Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры
Когда будет 5G в Украине — ответ Минцифры
Перед запуском 5G необходимо внести изменения на законодательном уровне. Но дело не только в этом.
Как пишет dev.ua, прежде чем провести аукцион и запустить 5G, необходимо создать юридическое основание, а именно:
  • внести изменения в ст. 254 Налогового кодекса, чтобы операторы могли уплачивать ставки рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины;
  • провести расчеты для определения первоначальной стоимости за 1 МГц на аукционе и внести эти изменения в Постановление КМУ от 2 мая 2023 г. № 433 О размерах платы за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензии на пользование радиочастотным спектром и т. д.
«Стоит отметить, что на законодательном уровне в 2023 году Министерство закрепило в Плане распределения частот Украины, что для дальнейшего внедрения 5G предназначены диапазоны 703−723 и 758−778 МГц, 3400−3800 МГц, 24,25−27. Сейчас Министерство согласовывает изменения в указанный План по выдаче лицензий операторам мобильной связи в диапазоне 3400−3800 МГц для пилотного проекта 5G», — рассказал dev.ua Станислав Прибитько, директор директората электронных коммуникаций Минцифры.

Когда реалистично будет говорить о запуске технологии

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину полноценный запуск 5G был отложен до окончания военного положения.
«Для запуска технологии нужно провести научные исследования и получить разрешение на запуск технологии от Генштаба, поскольку 5G использует частоты, которые могут мешать военным. Все это можно сделать только после окончания военного положения», — ответил Прибитько.

Сколько средств операторам придется вложить в развитие сетей 5G

Оборудование мобильных операторов уже поддерживает мобильные связи пятого поколения. Однако для полноценного запуска мобильным оператором необходимо модернизировать базовые станции, чтобы запустить 5G.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.