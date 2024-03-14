lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам

Фондовый рынок
19
lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам
lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам
Мобильного оператора lifecell оштрафовали на 10,45 млн грн за невыполнение требований касательно блэкаутов.
Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).
Читайте также
Регулятор начал проверку операторов в ряде областей в январе прошлого года. В общей сложности было проведено 22 внеплановые проверки на объектах операторов «большой тройки»: «Водафон» в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях; «Киевстар» — в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях; lifecell — в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
В ходе проведения этих мер надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.
Читайте также
В декабре 2023 года НКЭК обнаружила, что нарушение не устранил оператор lifecell.
Регулятор принял решение взыскать с ООО «Лайфселл» штраф в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за 2023 год, что составляет 10,45 млн грн.
Блэкауты в конце 2022 и в начале 2023 года заставили провайдеров вкладываться в энергоэффективный интернет. Те, кто смог обеспечить связь при отключении света, получили немало новых абонентов. В 2023 году история повторилась.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.