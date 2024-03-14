lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам — Finance.ua

lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам Сегодня 11:15 — Фондовый рынок

lifecell оштрафовали на 10,5 млн грн за ненадлежащую подготовку к блэкаутам

Мобильного оператора lifecell оштрафовали на 10,45 млн грн за невыполнение требований касательно блэкаутов.

Соответствующее решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

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Регулятор начал проверку операторов в ряде областей в январе прошлого года. В общей сложности было проведено 22 внеплановые проверки на объектах операторов «большой тройки»: «Водафон» в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской областях; «Киевстар» — в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Хмельницкой областях; lifecell — в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В ходе проведения этих мер надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

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В декабре 2023 года НКЭК обнаружила, что нарушение не устранил оператор lifecell.

Регулятор принял решение взыскать с ООО «Лайфселл» штраф в размере 0,1% дохода, полученного за предоставление соответствующих электронных коммуникационных услуг за 2023 год, что составляет 10,45 млн грн.

Блэкауты в конце 2022 и в начале 2023 года заставили провайдеров вкладываться в энергоэффективный интернет. Те, кто смог обеспечить связь при отключении света, получили немало новых абонентов. В 2023 году история повторилась.

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