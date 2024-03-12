Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией Lifecell — Finance.ua
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Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией Lifecell

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией Lifecell
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией Lifecell
АМКУ рассматривает, как компания DVL Telecom может получить контроль над компаниями «Лайфселл», «Глобал Билги» и «Укртауэр».
Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.
При рассмотрении заявлений о приобретении DVL Telecom контроля над группой «Лайфселл» возникла необходимость проверить действия группы «Лайфселл» и группы Turkcell, поскольку к отдельным лицам были применены санкции.
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При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над ООО «Лайфселл» и ООО «Уктауэр» выявлены основания для запрета этих операций.
Кроме того, Антимонопольный комитет пояснил, что не может предоставить DVL Telecom отдельное разрешение на приобретение ООО «Глобал Билги», поскольку все заявки на приобретение ООО «Лайфселл», ООО «Укртауэр» и ООО «Глобал Билги» образуют одну транзакцию.
По материалам:
УНН
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