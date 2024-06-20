В НКЭК объяснили, когда будет введен в действие закон о единой роуминговой зоне — Finance.ua
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В НКЭК объяснили, когда будет введен в действие закон о единой роуминговой зоне

Личные финансы
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В НКЭК объяснили, когда будет введен в действие закон о единой роуминговой зоне
В НКЭК объяснили, когда будет введен в действие закон о единой роуминговой зоне
️Закон о единой роуминговой зоне с ЕС (Roam-Like-AtHomе"/RLAH) вступил в силу, но не введен в действие, потому что решение о предоставлении Украине режима внутреннего рынка для роуминга ЕС еще не принято.
Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) в Facebook.
«Закон вводится в действие со дня, определенного Украиной и ЕС в решении Комитета ассоциации ЕС-Украина в торговом составе о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга. В настоящее время дата не определена», — сказано в сообщении.
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Следующим этапом работы для команды, работающей над присоединением Украины к RLAH, станет оценка законодательства Украины на его соответствие праву ЕС со стороны Европейской комиссии, далее — подготовка соответствующего решения Комитета Ассоциации ЕС-Украина.
Кроме того, НКЭК будет работать над разработкой и утверждением подзаконных актов, являющихся необходимой составляющей выполнения Украиной обязательств относительно полной имплементации актов ЕС по роумингу. Одним из таких документов будет регламент политики добросовестного использования RLAH.
Инфографика: НКЭК
Инфографика: НКЭК

Основное о законе:

  • документ определяет ключевые принципы предоставления и получения услуг роуминга «Роуминг как дома» в общей роуминговой зоне Украина-ЕС (в соответствии с актами ЕС);
  • он наделяет НКЭК эксклюзивными полномочиями по регулированию услуг роуминга и установлению детальных правил применения «Роуминг как дома» в Украине (в соответствии с актами ЕС).
Инфографика: НКЭК
Инфографика: НКЭК

Справка Finance.ua:

  • 17 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу;
  • согласно документу, украинцы смогут пользоваться связью в странах ЕС без дополнительных платежей в течение четырех месяцев, а европейцы — в Украине.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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