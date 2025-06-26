Мобильные операторы договорились не поднимать тарифы в роуминге — Finance.ua

Мобильные операторы договорились не поднимать тарифы в роуминге Сегодня 13:21 — Личные финансы

Мобильные операторы договорились не поднимать тарифы в роуминге

Украинские и европейские операторы мобильной связи подтвердили предварительную готовность к пролонгации до конца года Совместного заявления, позволяющего пользоваться мобильной связью в роуминге по сниженным тарифам.

Об этом сообщила пресс-служба НКЭК.

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«Украинские операторы уже подтвердили свою готовность к пролонгации действия Совместного заявления, осознавая его критическое значение для миллионов украинцев, вынужденно находящихся за рубежом в связи с полномасштабным вторжением рф на территорию Украины. Европейская сторона также выразила предварительную готовность продлить действие Совместного заявления с июля по конец декабря 2025 года», — говорится в сообщении НКЭК по запросу информационного агентства «Интерфакс-Украина».

В НКЭК напомнили, что текущий срок действия Совместного заявления истекает 9 июля 2025 года.

НКЭК совместно с Еврокомиссией и операторами работают над продлением срока действия заявления до 31 декабря 2025 года, фактически до момента полноценного введения Roam like at home (RLAH) в Украине с 1 января 2026 года, говорится в сообщении регулятора.

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