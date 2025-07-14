Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится — Finance.ua

Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится
Польские аэропорты завершили все технические приготовления к запуску Европейской системы въезда/выезда (EES), которую ЕС внедряет для автоматизации пограничного контроля.
Об этом пишет inpoland.
Что такое EES, и почему это важно
Система EES (Entry/Exit System) будет фиксировать данные иностранцев, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.
Новая система вводится, чтобы:
- усилить безопасность стран-членов ЕС,
- сократить время на проверку документов,
- сделать невозможным мошенничество с личными данными,
- ускорить и упростить контроль на границе.
Планировалось, что система заработает еще в ноябре 2024 года, однако запуск отсрочили из-за технической неготовности других стран. Ожидается, что полноценный запуск состоится уже в октябре 2025 года.
Новые электронные барьеры на границе с Украиной
Польская пограничная служба анонсировала масштабное расширение системы электронного мониторинга на украинском направлении. Современный барьер будет построен в двух пограничных воеводствах — Люблинском и Подкарпатском.
Общая протяженность системы составит 535 км. В рамках проекта уже:
- установили около 300 столбов с камерами,
- смонтировали 400 тепловизионных и дневно-ночных камер,
- обустроили телекоммуникационный контейнер,
- открыли Центр наблюдения в штаб-квартире пограничников в Перемышле.
В настоящее время электронное наблюдение работает на отдельных участках в Ярославском и Перемышльском повитах.
Временный пограничный контроль с Германией и Литвой
С 7 июля 2025 года Польша ввела временный пограничный контроль на границах с:
- Германией — в 52 пунктах,
- Литвой — в 13 пунктах.
Причина — необходимость борьбы с нелегальной миграцией. Проверки запланированы до 5 августа, однако, как заявляют пограничники, сроки могут быть продлены.
Как выглядит контроль на практике:
- шлагбаумы и ограждения устанавливать не будут;
- проверки — выборочные, с фокусом на микроавтобусы и автомобили с тонированными окнами;
- При остановке пограничники проверяют документы водителя и пассажиров, а также могут осмотреть багажник.
Важно для путешественников
- Штраф за пересечение границы в неположенном месте — 500 злотых.
- Пересечение границы с нарушением действующих норм может наказываться до 3 лет лишения свободы.
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