Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится

Мир
24
Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится
Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится
Польские аэропорты завершили все технические приготовления к запуску Европейской системы въезда/выезда (EES), которую ЕС внедряет для автоматизации пограничного контроля.
Об этом пишет inpoland.

Что такое EES, и почему это важно

Система EES (Entry/Exit System) будет фиксировать данные иностранцев, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.
Новая система вводится, чтобы:
  • усилить безопасность стран-членов ЕС,
  • сократить время на проверку документов,
  • сделать невозможным мошенничество с личными данными,
  • ускорить и упростить контроль на границе.
Планировалось, что система заработает еще в ноябре 2024 года, однако запуск отсрочили из-за технической неготовности других стран. Ожидается, что полноценный запуск состоится уже в октябре 2025 года.

Новые электронные барьеры на границе с Украиной

Польская пограничная служба анонсировала масштабное расширение системы электронного мониторинга на украинском направлении. Современный барьер будет построен в двух пограничных воеводствах — Люблинском и Подкарпатском.
Общая протяженность системы составит 535 км. В рамках проекта уже:
  • установили около 300 столбов с камерами,
  • смонтировали 400 тепловизионных и дневно-ночных камер,
  • обустроили телекоммуникационный контейнер,
  • открыли Центр наблюдения в штаб-квартире пограничников в Перемышле.
В настоящее время электронное наблюдение работает на отдельных участках в Ярославском и Перемышльском повитах.

Временный пограничный контроль с Германией и Литвой

С 7 июля 2025 года Польша ввела временный пограничный контроль на границах с:
  • Германией — в 52 пунктах,
  • Литвой — в 13 пунктах.
Причина — необходимость борьбы с нелегальной миграцией. Проверки запланированы до 5 августа, однако, как заявляют пограничники, сроки могут быть продлены.
Читайте также

Как выглядит контроль на практике:

  • шлагбаумы и ограждения устанавливать не будут;
  • проверки — выборочные, с фокусом на микроавтобусы и автомобили с тонированными окнами;
  • При остановке пограничники проверяют документы водителя и пассажиров, а также могут осмотреть багажник.

Важно для путешественников

  • Штраф за пересечение границы в неположенном месте — 500 злотых.
  • Пересечение границы с нарушением действующих норм может наказываться до 3 лет лишения свободы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems