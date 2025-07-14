Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится — Finance.ua

Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится Сегодня 10:37 — Мир

Польша внедрит новую систему въезда/выезда: что изменится

Польские аэропорты завершили все технические приготовления к запуску Европейской системы въезда/выезда (EES), которую ЕС внедряет для автоматизации пограничного контроля.

Об этом пишет inpoland

Что такое EES, и почему это важно

Система EES (Entry/Exit System) будет фиксировать данные иностранцев, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

Новая система вводится, чтобы:

усилить безопасность стран-членов ЕС,

сократить время на проверку документов,

сделать невозможным мошенничество с личными данными,

ускорить и упростить контроль на границе.

Планировалось, что система заработает еще в ноябре 2024 года, однако запуск отсрочили из-за технической неготовности других стран. Ожидается, что полноценный запуск состоится уже в октябре 2025 года.

Новые электронные барьеры на границе с Украиной

Польская пограничная служба анонсировала масштабное расширение системы электронного мониторинга на украинском направлении. Современный барьер будет построен в двух пограничных воеводствах — Люблинском и Подкарпатском.

Общая протяженность системы составит 535 км. В рамках проекта уже:

установили около 300 столбов с камерами,

смонтировали 400 тепловизионных и дневно-ночных камер,

обустроили телекоммуникационный контейнер,

открыли Центр наблюдения в штаб-квартире пограничников в Перемышле.

В настоящее время электронное наблюдение работает на отдельных участках в Ярославском и Перемышльском повитах.

Временный пограничный контроль с Германией и Литвой

С 7 июля 2025 года Польша ввела временный пограничный контроль на границах с:

Германией — в 52 пунктах,

Литвой — в 13 пунктах.

Причина — необходимость борьбы с нелегальной миграцией. Проверки запланированы до 5 августа, однако, как заявляют пограничники, сроки могут быть продлены.

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Как выглядит контроль на практике:

шлагбаумы и ограждения устанавливать не будут;

проверки — выборочные, с фокусом на микроавтобусы и автомобили с тонированными окнами;

При остановке пограничники проверяют документы водителя и пассажиров, а также могут осмотреть багажник.

Важно для путешественников

Штраф за пересечение границы в неположенном месте — 500 злотых.

Пересечение границы с нарушением действующих норм может наказываться до 3 лет лишения свободы.

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