До 600 км/ч без колес: в Китае представлен новый футуристический поезд — Finance.ua
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До 600 км/ч без колес: в Китае представлен новый футуристический поезд

Мир
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До 600 км/ч без колес: в Китае представлен новый футуристический поезд
До 600 км/ч без колес: в Китае представлен новый футуристический поезд
Китайская компания CCRC Changchun Railway Vehicles совершила технологический прорыв, представив прототип нового поезда (маглева) на магнитной подушке (подвеске), способного развивать рекордную скорость — до 600 км/ч.
Об этом пишет sina.com.cn.
«В Пекине дебютировал сверхпроводящий высокоскоростной электрический поезд на магнитной подвеске, который может развивать скорость до 600 километров в час» — говорится в статье.
Инженеры компании отмечают, что новый состав отличается беспрецедентной эффективностью, повышенной безопасностью, значительным энергосбережением и полной экологичностью.
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Старший инженер компании CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. рассказал, что сверхпроводящие высокоскоростные электрические поезда на магнитной подвеске используют бортовые сверхпроводящие магниты для взаимодействия с катушками на пути, что обеспечивает бесконтактную работу между поездом и путем.
По сравнению с обычными железнодорожными транспортными средствами, транспортные средства на магнитной подвеске обладают рядом преимуществ в том числе в виде высокой способности преодолевать подъемы, малый радиус поворота, высокая скорость движения, низкий уровень шума при работе, высокая безопасность, отсутствие механического износа. Преимуществами также являются низкие затраты на ремонт и обслуживание.
Китай уже имеет богатый опыт в эксплуатации таких технологий. С 2004 года в стране успешно работает коммерческая линия маглевов, соединяющая Шанхай с международным аэропортом «Пудун». Действующие поезда на этом маршруте разгоняются до 430 км/ч.
Новый сверхскоростной поезд, по прогнозам разработчиков, особенно востребован на маршрутах между крупными мегаполисами Поднебесной. Согласно планам китайского правительства, строительство масштабных коммерческих линий для новых сверхскоростных маглевов начнется через пять лет.
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