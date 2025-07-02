Deutsche Bahn протестировал высокоскоростной поезд — Finance.ua

Deutsche Bahn протестировал высокоскоростной поезд 02.07.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Deutsche Bahn протестировал высокоскоростной поезд

Deutsche Bahn и Siemens протестировали новый скоростной поезд на маршруте между Эрфуртом и Лейпцигом/Галле. ICE-S в сочетании с новым тестовым вагоном Velaro Novo от Siemens развил скорость около 405 километров в час.

Согласно сообщению Deutsche Bahn, эта скорость — новый рекорд для линии. По словам представителя железной дороги, самая высокая скорость, когда-либо достигнутая на этом участке, составляла около 333 километров в час.

«Тестовые испытания дают нам важные выводы для ремонта и обслуживания высокоскоростных линий, а также для технического развития высокоскоростных поездов, а значит, приносят пользу пассажирам», — сказал Филипп Нагль, глава дочерней компании DB InfraGo, занимающейся железнодорожной инфраструктурой.

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С другой стороны, для Siemens это также важное испытание новой железнодорожной технологии.

Velaro Novo еще не используется на регулярных рейсах. Нынешние поезда Deutsche Bahn базируются на предыдущих поколениях Velaro. Пока не известно, в каком виде и когда новая модель выйдет на рельсы в Германии.

Технически, для поездов ICE Deutsche Bahn не проблема развить скорость более 300 километров в час. Только ICE 4 не может превышать 265 километров в час. Однако, учитывая короткие расстояния между железнодорожными станциями в Германии и часто перегруженную железнодорожную сеть, достичь этого де-факто невозможно.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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