Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов — Finance.ua
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Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов

Мир
11
Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов
Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn выплатил 196,8 млн евро компенсации за опоздание и отмену поездов в 2024 году, что стало рекордным показателем.
Об этом сообщает агентство Bild.
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В общей сложности зафиксировали 6,9 млн поданных заявлений о компенсации, а основной причиной задержек была старая железнодорожная сеть.
Представитель Deutsche Bahn заявил, что 80% задержек в 2024 году были вызваны старостью и перегруженностью инфраструктуры.
Это, по его словам, еще раз подчеркивает важность реконструкции ж/д сети.
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В агентстве отметили, что к 2030 году Deutsche Bahn планирует закрыть на несколько месяцев 40 важных участков железнодорожной сети и капитально их отремонтировать.
В то же время модернизируют старые пути, воздушные линии и станции на магистральных линиях.
По материалам:
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