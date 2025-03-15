Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов — Finance.ua

Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов Сегодня 06:09 — Мир

Рекордная компенсация: немецкий Deutsche Bahn выплатил почти 200 млн евро за опоздание поездов

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn выплатил 196,8 млн евро компенсации за опоздание и отмену поездов в 2024 году, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщает агентство Bild.

В общей сложности зафиксировали 6,9 млн поданных заявлений о компенсации, а основной причиной задержек была старая железнодорожная сеть.

Представитель Deutsche Bahn заявил, что 80% задержек в 2024 году были вызваны старостью и перегруженностью инфраструктуры.

Это, по его словам, еще раз подчеркивает важность реконструкции ж/д сети.

В агентстве отметили, что к 2030 году Deutsche Bahn планирует закрыть на несколько месяцев 40 важных участков железнодорожной сети и капитально их отремонтировать.

В то же время модернизируют старые пути, воздушные линии и станции на магистральных линиях.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.