От чего зависят цены на ж/д билеты: ответ «Укрзализныци» — Finance.ua

От чего зависят цены на ж/д билеты: ответ «Укрзализныци» Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

От чего зависят цены на ж/д билеты: ответ «Укрзализныци»

Цены на ж/д билеты в Украине устанавливаются государством, поэтому «Укрзализныця» не имеет права самостоятельно менять тарифы, вводить сезонные скидки или корректировать стоимость проезда. Однако стоимость билетов может варьироваться в зависимости от дня и типа вагона на одном и том же маршруте и в составе одного и того же поезда.

Об этом сообщили в «Укрзализныце» в комментарии для «РБК-Украина».

От чего зависит стоимость ж/д билетов

Стоимость билета зависит от нескольких факторов: дальности поездки, класса вагона (общий, плацкартный, купейный, люкс и т. п. ), категории поезда по скорости («Интерсити+», «Ночной экспресс» и т. д. ) и уровня сервиса (фирменный или обычный поезд).

Цены также корректируются по дням недели: во вторник и среду действует пониженный коэффициент 0,9, а в пятницу и воскресенье — повышенный коэффициент 1,1. Кроме того, учитываются коэффициенты индексации по календарным периодам года.

Формирование стоимости проезда осуществляется с учетом отправки поезда из пункта его формирования или оборота. После прохождения вагоном аттестационной комиссии или ремонта цена также может изменяться.

Дополнительно в стоимость билета входит плата за продажу документа, налог на добавленную стоимость (20%) и, по желанию пассажира, комплект постельного белья или другие услуги.

Почему отличаются цены на билеты в вагонах одного класса

В «Укрзализныце» объясняют, что даже в пределах одного поезда стоимость проезда в вагонах одного класса может отличаться из-за разного уровня комфорта и года производства вагонов.

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Например, если вы будете покупать билеты в купейный вагон по маршруту «Киев — Львов», то вы увидите, что цена отличается.

За место в одном вагоне придется заплатить 403,63 гривны, а в другом — 295,95 гривен.

На сайте не указано, чем отличаются вагоны, однако в компании объясняют, что цена зависит от комфорта и возраста вагонов.

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