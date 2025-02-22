«Укрзалізниця» запускает первый детский вагон на международном маршруте — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускает первый детский вагон на международном маршруте
В четверг, 27 февраля, «Укрзализныця» запустит первый детский вагон в международном сообщении.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
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Отмечается, что уже открыта продажа билетов в детский вагон в составе поезда № 351 Киев — Кишинев.
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В компании отметили, что вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении.
Как оборудованный детский вагон
Вагон, в частности, содержит пандусы для колясок, детские манежи, пеленающие столики, гипоаллергенную детскую постель, детское меню, защищенные бортики верхних полок, безопасные коридорные перила с мягкой обивкой, настольные игры и другие удобства для детей.
Приобрести билеты можно исключительно через приложение «Укрзализныци» со специальной маркировкой «детский».
В компании также отметили, что рекомендуют этот вагон, прежде всего, для родителей с детьми от 0 до 8 лет.
Напомним, УЗ с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.
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