«Укрзалізниця» запускает первый детский вагон на международном маршруте — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускает первый детский вагон на международном маршруте Сегодня 14:38 — Фондовый рынок

«Укрзалізниця» запускает первый детский вагон на международном маршруте

В четверг, 27 февраля, «Укрзализныця» запустит первый детский вагон в международном сообщении.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что уже открыта продажа билетов в детский вагон в составе поезда № 351 Киев — Кишинев.

В компании отметили, что вагон полностью сертифицирован для движения в международном сообщении.

Как оборудованный детский вагон

Вагон, в частности, содержит пандусы для колясок, детские манежи, пеленающие столики, гипоаллергенную детскую постель, детское меню, защищенные бортики верхних полок, безопасные коридорные перила с мягкой обивкой, настольные игры и другие удобства для детей.

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Приобрести билеты можно исключительно через приложение «Укрзализныци» со специальной маркировкой «детский».

В компании также отметили, что рекомендуют этот вагон, прежде всего, для родителей с детьми от 0 до 8 лет.

Напомним, УЗ с 1 февраля уменьшила скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

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