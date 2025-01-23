«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье
«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье
Как сообщила «Укразалізниця», 6 февраля запускают новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.

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Поезд № 234/233 Рахов — Киев:
  • Отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев в 13:12.
  • Отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов в 07:50.
Удобный маршрут для путешествий жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов.
Прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей за счет группы беспересадочных вагонов «Ковель — Рахов», курсирующих в составе поезда № 234/233 Рахов — Киев.
Поезд № 84/83 Солотвино — Киев:
  • Отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев в 13:12.
  • Отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино в 08:08.
«Удобным ночным маршрутом до Львова остаются только жители и гости Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья», — пишут в компании.
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Ранее мы писали, в 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня. АО «Укрзализныця» в 2024 году перевезло 146,9 млн тонн грузов, что на 22% больше, чем в 2023 году. По пассажирскому направлению перевозчик достиг показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.

Справка Finance.ua:

  • «Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы — Львов». Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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