«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье — Finance.ua

«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» запускает новые ночные поезда в Закарпатье и Прикарпатье

Как сообщила «Укразалізниця», 6 февраля запускают новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.

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Поезд № 234/233 Рахов — Киев:

Отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев в 13:12.

Отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов в 07:50.

Удобный маршрут для путешествий жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов.

Прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей за счет группы беспересадочных вагонов «Ковель — Рахов», курсирующих в составе поезда № 234/233 Рахов — Киев.

Поезд № 84/83 Солотвино — Киев:

Отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев в 13:12.

Отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино в 08:08.

«Удобным ночным маршрутом до Львова остаются только жители и гости Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья», — пишут в компании.

Ранее мы писали , в 2024 году «Укрзализныця» возобновила пассажирские перевозки до довоенного уровня. АО «Укрзализныця» в 2024 году перевезло 146,9 млн тонн грузов, что на 22% больше, чем в 2023 году. По пассажирскому направлению перевозчик достиг показателя довоенного уровня — за год было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.

Справка Finance.ua:

«Укрзализныця» запускает поезд «Черновцы — Львов». Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.

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