S&P повысило рейтинг «Укрзализныци» — Finance.ua

S&P повысило рейтинг «Укрзализныци» Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

S&P повысило рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Укрзализныця» и ее еврооблигаций с «CC» до «CCC-» после выплаты компанией 9 января и 15 января купонов по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах.

Об этом говорится в сообщении S&P.

Читайте также «Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения

«Рейтинги АО «Укрзализныця» повышены до уровня «ССС-» по купонным выплатам; прогноз «Негативный», — отмечается в сообщении.

Риск дефолта УЗ после выплаты купонного дохода уменьшился, но не исчез, учитывая значительное давление на ликвидность компании, вызванное войной в Украине и высокую неопределенность финансовой способности украинского правительства оказывать дальнейшую поддержку компании.

Читайте также Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт

Решение УЗ осуществить выплаты по купонам в январе было принято в связи с уверенностью, что власти одобрят повышение тарифов.

«Хотя ликвидность УЗ существенно ухудшилась, мы понимаем, что от руководства компании мы получили информацию о том, что сейчас существует большая вероятность повышения тарифов в 2025 году, что может улучшить способность УЗ генерировать денежные потоки, хотя окончательного решения о повышении тарифов еще не было принято», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

В S&P допускают, что УЗ придется реструктуризировать график платежей или объявить дефолт по долговым выплатам в течение следующих 6−12 месяцев, поскольку без дополнительного государственного вмешательства или значительного сокращения операционных расходов ликвидность за такой срок будет исчерпана.

В агентстве напомнили, что в 2025 году выплаты УЗ по купонам будут невысокими — около $45 млн, а крупный платеж компании придется осуществить в июле 2026 года — $703 млн.

Напомним:

«Укрзализныця» решила осуществить платежи по еврооблигациям, приходящимся на январь 2025 года, с целью поддержания конструктивных отношений с их держателями.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.