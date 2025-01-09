«Укрзализныця» осуществит купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить доверие инвесторов — Finance.ua

«Укрзализныця» осуществит купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить доверие инвесторов Сегодня 21:42 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» объявила о решении выплатить купонные платежи по еврооблигациям, срок которых выпадает на январь 2025 года, чтобы сохранить конструктивные отношения с держателями облигаций и обеспечение дополнительного времени для разработки долгосрочного решения.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Напоминают, что в декабре 2024 года компания инициировала процедуру получения согласия на отсрочку купонных платежей до января 2026 года.

Читайте также Укрзализныця просит держателей еврооблигаций перенести срок купонных выплат

Это было обусловлено значительным сокращением грузоперевозок во второй половине 2024 года, ростом расходов из-за инфляции и неопределенностью относительно повышения тарифов на перевозку.

Несмотря на инициативу об отсрочке платежей, Укрзализныця провела дополнительные переговоры со стейкхолдерами. Благодаря этим обсуждениям компания улучшила прогнозы о возможности повышения тарифов, хотя официальное согласие еще не достигнуто.

Читайте также Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга

Напомним, еще в 2022 году «Укрзализныця» обратилась к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 году на $594,9 млн под 8,25% и еврооблигаций-2026 на $300 млн под 7,875% с предложением отсрочить все выплаты по ним на два года.

Компания подчеркнула, что ожидает получения чистого ущерба от транспортной деятельности в 2022 и 2023 годах, которые преимущественно рассчитывает компенсировать за счет субсидий из госбюджета, используя их для покрытия операционных и капитальных расходов.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.