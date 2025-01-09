«Укрзализныця» осуществит купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить доверие инвесторов — Finance.ua

«Укрзализныця» осуществит купонные выплаты по еврооблигациям, чтобы сохранить доверие инвесторов
«Укрзализныця» объявила о решении выплатить купонные платежи по еврооблигациям, срок которых выпадает на январь 2025 года, чтобы сохранить конструктивные отношения с держателями облигаций и обеспечение дополнительного времени для разработки долгосрочного решения.
Об этом говорится на сайте УЗ.
Напоминают, что в декабре 2024 года компания инициировала процедуру получения согласия на отсрочку купонных платежей до января 2026 года.
Это было обусловлено значительным сокращением грузоперевозок во второй половине 2024 года, ростом расходов из-за инфляции и неопределенностью относительно повышения тарифов на перевозку.
Несмотря на инициативу об отсрочке платежей, Укрзализныця провела дополнительные переговоры со стейкхолдерами. Благодаря этим обсуждениям компания улучшила прогнозы о возможности повышения тарифов, хотя официальное согласие еще не достигнуто.
Напомним, еще в 2022 году «Укрзализныця» обратилась к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2024 году на $594,9 млн под 8,25% и еврооблигаций-2026 на $300 млн под 7,875% с предложением отсрочить все выплаты по ним на два года.
Компания подчеркнула, что ожидает получения чистого ущерба от транспортной деятельности в 2022 и 2023 годах, которые преимущественно рассчитывает компенсировать за счет субсидий из госбюджета, используя их для покрытия операционных и капитальных расходов.
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