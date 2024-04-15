Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга — Finance.ua

Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Владельцы украинских еврооблигаций избрали советников по реструктуризации долга

Группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc. своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что обладатели облигаций — большая группа, в которую входят Amundi, BlackRock и Amia Capital — активизируют усилия, поскольку замораживание выплат по еврооблигациям, предоставленным Украине в 2022 году, должно закончиться в сентябре.

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Глава управления долгом Украины Юрий Буца заявил в январе, что в ближайшие месяцы требуются дополнительные данные, которые послужат основой для обсуждения с держателями еврооблигаций.

По его словам, Украина надеется достичь соглашения до сентября.

По данным издания, компания Weil, Gotschal&Manges LLP выступит юридическим консультантом владельцев облигаций.

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Bloomberg напоминает, что выплаты по непогашенным международным облигациям Украины на 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения россии согласно соглашению, достигнутому с владельцами облигаций.

Отметим, Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов. Официальные переговоры по этому вопросу могут начаться уже в апреле.

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Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд грн), в валютном эквиваленте — на 55% (+51,6 млрд долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

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