Реструктуризация евробондов: часть долга могут списать — Finance.ua
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Реструктуризация евробондов: часть долга могут списать

Казна и Политика
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Реструктуризация евробондов: часть долга могут списать
Реструктуризация евробондов: часть долга могут списать
Анализ долговой устойчивости (DSA) Украины, проведенный Международным валютным фондом в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, предусматривает частичное списание долга.
Об этом пишет «Интерфакс».
Речь идет о примерно $15 млрд в этом году.
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В документах нет прямого упоминания о желательности частичного списания долга, но МВФ заявляет о необходимости снизить госдолг до 2028 года до 82% ВВП и до 65% ВВП в 2033 году.
«МВФ видит наш государственный долг устойчивым при коэффициенте долг/ВВП на уровне 82% в 2028 году. При этом МВФ прогнозирует, что без реструктуризации госдолг Украины вырастет до 91,2% ВВП в 2028 году, а следовательно, для достижения устойчивости Украине следует снизить этот долг на 9,2% от ВВП, или примерно на $21 млрд», — сказал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
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«Из этого можно сделать вывод, что МВФ видит потенциал списания государственного долга в этом году примерно на $15 млрд. Это очень большая сумма, если учесть, что основным объектом такого списания должны стать еврооблигации, общая сумма выпуска которых составляет $21,2 млрд» , — сказал он.
Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что меморандум написан так расплывчато, что по нему нельзя четко определить параметры реструктуризации, и каждый может там увидеть то, что хочет, однако рынок ожидает списания долга, «разве что кроме каких-то суперпобедно настроенных».
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«Оптимисты ожидают [списания] 30−40%, пессимисты — 40−50−75%. Лично я ожидаю, что списание будет, ориентируюсь на 40%», — сказал эксперт агентству. По его словам, предложения о списании на уровне 70−75% противоречат заявлениям Минфина о планах возвращаться на рынок.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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